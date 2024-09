Pela primeira vez na Euroformula Open e no automobilismo europeu o hino nacional brasileiro tocou para Fefo Barrichello. No ano de estreia na categoria, o piloto apoiado pela Mahrte e Porto venceu sua primeira corrida no certame em sua estreia no Red Bull Ring.

Partindo da posição de honra na corrida 2 do cronograma na casa do GP da Áustria de Fórmula 1, Fefo foi soberano em uma desafiadora pista molhada nos 4.318m do traçado austríaco.

De ponta a ponta e debaixo de chuva, Fefo manteve distância confortável para seus principais concorrentes e foi o primeiro piloto a ver a bandeira quadriculada.

A vitória também impulsionou Fefo para a quinta posição da tabela de classificação, com 189 pontos somados.

"Que dia! Tem sido uma temporada dura para mim, sofrendo um pouco por ter subido direto da Fórmula 4”, disse Fefo. “Não tenho palavras para agradecer ao pessoal da equipe por acreditar em mim.”

“Foi um começo de prova difícil, mas mantive a cabeça no lugar para conseguir manter a ponta e vencer pela primeira vez na Europa."

O brasileiro ainda acelera mais uma vez no fim de semana na corrida que encerra o cronograma da Euroformula Open na Áustria. A corrida três tem largada prevista para às 12h05 com transmissão das mídias sociais da categoria.

