Finalmente chegou o GP de São Paulo da Fórmula 1 de 2024! O fim de semana de corridas no Autódromo José Carlos Pace, localizado na região de Interlagos, zona sul da capital paulista, começa na sexta-feira (1), e vai até o domingo (3). O Motorsport.com lhe oferece um guia completo para a tão esperada corrida!

Confira transporte, horários de abertura de portões e das corridas, alimentação no local, o que pode ou não pode levar, ingressos e a programação das corridas.

Ingressos

No momento, estão disponíveis ingressos para a Fanzone, localizada no Kartódromo de Interlagos. Com alguns pontos com vista para a pista, a área contará com telões passando a transmissão da corrida, atividades para o público, além da presença de personalidades do automobilismo brasileiro e mundial e shows como: Jorge Aragão na sexta (18h), Alok no sábado (18h) e SIBC com Sérgio Loroza no domingo (16h). O preço do ingresso é de R$580, válido para os três dias de evento.

Outra opção é o camarote Senna Club, o ingresso mais caro do evento, no valor de R$ 24.800 com alimentação e bebida à vontade, presença de personalidades do automobilismo mundial e direito à visitação aos boxes.

Transporte

Para chegar ao Autódromo de Interlagos estão disponíveis trem e ônibus. Confira recomendações e informações abaixo:

Carro: A organização do evento não recomenda ir com automóvel pessoal, já que não dispõe de área de estacionamento durante o evento. Além disso, as ruas no entorno serão bloqueadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com acesso apenas para veículos credenciados.

Trem expresso: Trens expressos para a Estação Autódromo, com horários marcados e com viagem de aproximadamente 25 minutos de duração, serão disponibilizados para o transporte direto ao Autódromo.

Os trens partirão da Estação Pinheiros, com única parada na Estação Morumbi, outro ponto de embarque, seguindo direto para a Estação Autódromo. O embarque será feito em uma plataforma exclusiva do serviço expresso na Estação Pinheiros, não interferindo no fluxo dos passageiros dos serviços regulares.

As vendas dos bilhetes exclusivos, que garantem ida e volta, podem ser adquiridas no site Passaporte Mobilidade, no valor de R$ 30,00. A passagem é válida para um dia de GP. Confira os horários:

Ida (da Estação Pinheiros, com única parada na Estação Morumbi para novo embarque de público):

Sexta-feira (01/11): 9h30, 10h, 10h30, 11h

Sábado (02/11) e Domingo (03/11): 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 11h, 12h, 13h

Sexta-feira (01/11): 9h30, 10h, 10h30, 11h Sábado (02/11) e Domingo (03/11): 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 11h, 12h, 13h Volta (da Estação Autódromo a Estação Pinheiros, com única parada na Estação Morumbi para primeiro desembarque):Sexta-feira (01/11): 15h, 15h30, 19h30, 20h;

Sábado (02/11): 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h

Domingo (03/11): 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h.

Trem comum: Os paulistanos e turistas podem chegar ao autódromo pela Linha 9 - Esmeralda da ViaMobilidade, partindo de diversos pontos da região metropolitana de São Paulo, utilizando o serviço de CPTM e de Metrô Regular. As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 15-Prata e 9-Esmeralda estarão abertas para embarque e desembarque, funcionando das 4:40 até a 00:00, com passagem a R$ 5,00.

Ônibus expresso –Os ônibus expressos atenderão ao Autódromo de Interlagos a partir de alguns locais – SP Market, Aeroporto de Congonhas (Praça Comandante Lineu Gomes), Trianon/MASP/ e Terminal Santo Amaro. Os veículos contam diretamente com embarques e desembarques próximos aos principais portões do Autódromo de Interlagos, com tarifa a R$ 4,40.

Transporte executivo: O GP de São Paulo contará com o serviço de transporte executivo, disponibilizando ônibus executivos exclusivos, no valor de R$ 260,00 por dia.

Os pontos de embarque serão Shopping Market Place, Holiday Inn Anhembi, Hotel ibis São Paulo, Barra Funda InterContinental São Paulo e IHG Hotel. Lounge exclusivo na Praça Enzo Ferrari, próximo ao Autódromo de Interlagos. Haverá vans que levarão os clientes da Praça Enzo Ferrari até os portões do Autódromo.

Como ir da estação até o Autódromo

O local de desembarque da Estação Autódromo se encontra a pelo menos 800 metros de distância de um dos portões de acesso ao Autódromo de Interlagos, equivalente a 13 minutos de caminhada. Confira abaixo a relação de distância e tempo de trajeto para os portões:

Setor G/Fanzone: 800m – aproximadamente 13 minutos de caminhada

Setor H/N/R: 1,1 km – aproximadamente 15 minutos de caminhada

Setor Porto Bank: 1,2 km - aproximadamente 18 minutos de caminhada

Setor M/D: 2km - aproximadamente 25 minutos de caminhada

Setor B: 2.3km – aproximadamente 30 minutos de caminhada

Setor T/HEINEKEN VILLAGE: 2.4km - aproximadamente 32 minutos de caminhada

Setor A: 2.6km – aproximadamente 35 minutos de caminhada

Outra alternativa para chegar do ponto de desembarque ao evento são os ônibus circulares que partem da estação Autódromo com destino aos principais portões de acesso ao GP São Paulo - exceto portão G/Fanzone - com valor de R$ 4,40. Toda a proximidade nos arredores do evento estará sinalizada com as orientações de acesso e policiamento reforçado.

O que não pode levar?

A organização do GP de São Paulo informou o que é proibido levar ao autódromo nos dias de corrida. Confira lista:

Quaisquer tipos de armas, sejam elas de fogo ou branca;

Materiais inflamáveis, substâncias ou dispositivos explosivos;

Objetos volumosos, ou seja, qualquer item com a dimensão maior que 25cm x 25cm x 25cm e que não possam ser guardados entre os pés ou que ocupe o espaço de uma pessoa;

Objetos que sejam prejudiciais a continuidade do evento, possam causar lesões ou ser arremessados;

Objetos profissionais para captura de imagem e som;

Itens que criam ruído excessivo;

Roupas que escondam completamente o rosto, impossibilitando a identificação da pessoa;

Cartazes, bandeiras ou faixas que excedam as dimensões de 2,00m x 1,50m, sinais, folhetos, objetos ou roupas com mensagens relacionadas a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas, xenófobas, entre outros;

Grande quantidade de papel e/ou rolos de papel, de pó, farinha e substâncias similares;

Líquidos de qualquer tipo, inclusive bebidas alcoólicas e não alcoólicas;

Quaisquer substâncias proibidas ou reguladas por legislação vigente tais como narcóticos, entorpecentes ou estimulantes;

Animais de qualquer espécie, com exceção de cão-guia, com treinamento adequado e mediante apresentação da carteira e plaqueta de identificação, expedida pelo Centro de Treinamento de cães-guia, carteira de vacinação atualizada e equipamento do animal, conforme legislação vigente.

“Bandeirões”

Pau de selfie, jornais e/ou revistas.

Não é permitido nenhum tipo de gravação de som e/ou imagem para uso profissional ou para exibição pública ou para qualquer propósito comercial.

O que é recomendado levar?

Os promotores do GP de São Paulo também recomendam levar alguns itens para proteção e conforto do público. Veja a lista:

Vestir roupas leves e sapatos confortáveis; as distâncias são grandes e alguns pisos, irregulares.

Levar um agasalho e, se possível, capa de chuva compacta. Por questões de segurança, não será permitida a entrada no autódromo portando guarda-chuva.

Fazer uso de protetor solar (atenção: apenas pequenas embalagens – até 100 ml – serão permitidas), mesmo quando a área for coberta. Se a área for descoberta, sugerimos também o uso de boné.

No entanto, a organização informa que nas dependências do autódromo não haverá espaço para guarda volumes.

Entrada e horário de abertura dos portões

Os portões do autódromo estarão abertos para o público das 8h às 15h, nos três dias do evento. Ressaltamos que não será permitida a entrada no circuito após esse horário. Os portões para a Fanzone abrem às 8h. Na sexta e no sábado a Fanzone funciona até às 20h e no domingo, até às 18h.

Caso seja beneficiário de meia-entrada, tenha seus documentos à mão, pois haverá fiscalização rigorosa no momento da entrada e a apresentação da documentação completa e do ingresso nominal não será dispensada em hipótese alguma. Os estudantes deverão comparecer ao local munidos de:

Carteira de estudante ou comprovante de matrícula ou do último pagamento da mensalidade;

RG original.

Em relação à entrada de menores de idade, a organização da corrida informa que a idade mínima permitida para acesso ao autódromo é de cinco anos. Crianças de cinco a 12 anos só poderão entrar no autódromo acompanhadas dos pais ou responsáveis e portando ingresso próprio. Será necessário apresentar documentos.

Alimentação e água

O GP de São Paulo informou que todas as arquibancadas do Autódromo de Interlagos, assim como a Fanzone, contam com pontos de vendas de alimentos e bebidas. As compras de alimentos e bebidas nos setores A, G, H, M, N, Arquibancada Porto Bank, R, T, Heineken Village Gramado e Fanzone serão realizadas, exclusivamente, através do cartão cashless, válido somente para os três dias de evento.

No entanto, a organização afirmou que não será permitido o acesso ao autódromo de pessoas portando caixas de isopor ou objetos semelhantes, latas ou garrafas, adotando esse ano o uso de copos retornáveis em três versões: uma para água, sucos e refrigerantes, uma para cerveja e outra, para cerveja 0%.

O copo estará disponível em todos os setores e deverá ser utilizado, inclusive, para o consumo de água dos pontos de hidratação presentes nas áreas.

Para uso do copo, obrigatório para o consumo de qualquer líquido no evento, haverá um pagamento caução de R$ 5,00, através do sistema de cartão de consumo, devolvido após o retorno.

O copo poderá ser trocado a cada pedido feito nos pontos de venda. Na compra de bebidas dos ambulantes, o copo será utilizado no sistema refil. O copo poderá ser retornado e o valor recuperado ao fim de cada dia do evento, ou poderá ser levado para casa e retornado apenas no domingo.

Para a compra de bebida alcóolica é necessária a apresentação de documento com foto, comprovando a idade.

Programação



Sexta (1º)

09h05 – 09h45 - Fórmula 4 - treino livre

11h30 – 12h30 – Fórmula 1 – treino livre

13h00 – 13h30 – Porsche Sprint Challenge Brazil – treino livre

14h00 – 14h30 – Porsche Carrera Cup – treino livre

15h30 – 16h15 – Fórmula 1 – classificação (Sprint)

16h45 – 17h05 – Fórmula 4 – classificação

Sábado (2º)

07h00 – 07h30 – Porsche Sprint Challenge Brazil – classificação

07h55 – 08h25 – Porsche Carrera Cup – classificação

09h20 – 09h55 – Fórmula 4 – corrida 1

11h00 – 11h30 – Fórmula 1 – Sprint

11h50 - 12h20 - Desfile de Carros (Ferrari)

12h30 – 13h00 - Porsche Sprint Challenge Brazil – corrida 1

13h35 – 14h05 - Porsche Carrera Cup – corrida 1

15h00 – 16h00 – Fórmula 1 – classificação

16h35 – 17h00 – Fórmula 4 – corrida 2

17h15 – 17h30 – Homenagem Ayrton Senna

Domingo (3)

08h45 – 09h15 – Porsche Sprint Challenge – corrida 2

09h44 – 10h15 – Porsche Carrera Cup – corrida 2

11h05 – 11h40 – Fórmula 4 – corrida 3

14h00 – Corrida do GP de São Paulo da Fórmula 1

Programação da Fanzone

Sexta (1º)

9h45 - 9h55: Driver's Engagement - Williams e VCARB

9h55 - 10h05: Driver's Engagement - McLaren

10h05 - 10h15: Driver's Engagement - Aston Martin e Kick Sauber

A partir das 18h: Jorge Aragão

Ao longo do dia: Djs + Ativações + Papo de Grid: Talks e Entrevistas

Sábado (2)

8h30 - 8h40: Driver's Engagement - Red Bull Racing

8h40 - 8h50: Driver's Engagement - Mercedes

8h50 - 9h00: Driver's Engagement - Haas

9h10 - 9h20: Driver's Engagement - Alpine

A partir das 18h: Alok (show em formato inédito)

Ao longo do dia: Djs + Ativações + Papo de Grid: Talks e Entrevistas

Domingo (3)

A partir das 16h: SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes) e Serjão Loroza

Ao longo do dia: Djs + Ativações + Papo de Grid: Talks e Entrevistas

