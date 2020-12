Porsche Cup: Paludo fala sobre “sintonia no acerto” com Dirani como chave para pole em Interlagos

Miguel Paludo, piloto mais regular da temporada e campeão da Sprint, chega em Interlagos na briga por mais dois títulos, Endurance e Overall.

Para isso, conta com a experiência do parceiro Dennis Dirani, juntos a dupla deu o primeiro passo para o triunfo ao conquistar a pole position em Interlagos.

Paludo, recordista de vitórias em Interlagos na Porsche Cup, falou sobre a importância de Dennis neste final de semana.

“O Dennis veio agregar muito ao time, então estou muito feliz pela pole. Tivemos uma grande sintonia em acerto, o que serve pra mim, funciona com ele, e isso foi um grande passo em uma prova longa e nada melhor que começar na pole. Eu sei que temos potencial para brigar pela vitória, mas tem muitos fatores que estarão em jogo. Até então um ótimo trabalho de todos da equipe.”

Dirani também elogiou o desempenho de Paludo, primeiro colocado do grupo de menor BOP e salientou que o lastro em seu carro fez muita diferença.

“Foi um treino muito bom, o Miguel fez uma baita volta no grupo dele. Sabíamos que na minha volta seria mais complicado, o peso influenciaria muito em um grupo tão equilibrado com pilotos experientes. Foi bem apertado o resultado, mas isso foi legal. O Miguel é um cara muito rápido e muito tranquilo, está sendo um final de semana muito bom junto com eles. Em 2018 venci na GT3 e quem sabe conseguimos uma na Carrera também, a corrida é muito longa e pode acontecer de tudo.”

O Motorsport.com transmite ao vivo, às 13:20, a etapa de Interlagos da Porsche Endurance.

