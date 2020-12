Porsche: Giassi se emociona com estreia no automobilismo ‘real’ na pole postion

O grande destaque dos treinos classificatórios da etapa de encerramento da Endurance Series atende pelo nome de Jeff Giassi.

Em sua primeira experiência real no carro que ele domina como poucos no automobilismo virtual, o piloto de 23 anos surpreendeu a todos os presentes Interlagos, conquistando a pole position para a prova de Endurance.

O bicampeão do Porsche Esports Carrera Cup Brasil se sentou pela primeira vez no 911 GT3 Cup para competir durante a preparação da etapa e tão logo se adaptou bem ao carro real.

Depois de dois dias de treinos e muitos aprendizados para aperfeiçoar a pilotagem no carro real, Giassi foi à pista pelo carro #14 que divide com Enzo Elias e Dimas Pimenta.

Giassi provou para todos que um piloto virtual pode andar bem entre os pilotos reais e melhor, cravou o melhor tempo entre os carros do primeiro grupo da GT3. Jeff superou os pilotos experientes neste tipo de carro por impressionantes três décimos e colocou o carro #14 na liderança do grupo 1 na GT3 Cup.

Visivelmente emocionado ao sair do carro, Giassi não segurou as lágrimas ao receber os abraços dos companheiros e do engenheiro do trio.

“Não tinha como ter a primeira experiência melhor. Minha equipe me ajudou demais nesse tempo aqui no autódromo, estou extremamente contente com esse melhor tempo na primeira bateria da GT3. Nunca deixei de acreditar que era possível conseguir andar bem.”

Enzo Elias, campeão entre os carros 3.8 na temporada de 2019 não poupou elogios ao parceiro dos 500km. O tempo que Jeff registrou fez Elias comentar sobre um dos maiores tabus entre os praticantes de automobilismo real e virtual.

“Esse cara que está aqui agora acabou de quebrar um dos maiores paradigmas da história do automobilismo: de que um piloto especialista em automobilismo virtual não consegue andar no real. Ele mostrou que sim é possível andar e fez um tempo de profissional na primeira experiência dele no carro real. Ele está virando os mesmos tempos que eu virei no treino. O Jeff Giassi vai ser lembrado para sempre por esse momento.”

Giassi, Elias e Pimenta correm em Interlagos neste domingo a partir das 13h20 com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com. A prova vale pelo encerramento da temporada de 2020 que comemorou os 15 anos da Porsche Cup no Brasil.

