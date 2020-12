Porsche GT3 Cup: Trio formado por piloto virtual Jeff Giassi, Enzo Elias e Dimas Pimenta crava pole

Algo inédito aconteceu nesta tarde no treino classificatório da Porsche Cup.

Jeff Giassi, bicampeão da Porsche eSports Carrera Cup foi o mais rápido em seu grupo logo em sua estreia no automobilismo “real”. Junto com Enzo Elias e Dimas Pimenta, cravou a pole da última etapa da Endurance, em Interlagos.

O treino classificatório foi dividido em dois grupos de acordo com BOP (Balance of performance) de cada piloto. O primeiro grupo era formado pelos pilotos de menor BOP e o segundo pelos pilotos com maior performance.

Nelson Marcondes e Ricardo Fontanari abriram os trabalhos no treino classificatório da GT3 Cup. O carro #199 de Marcondes fez a melhor marca enquanto o estreante vindo do automobilismo virtual, Jeff Giassi, cravou o segundo melhor tempo.

Na segunda rodada de voltas rápidas, Lucas Sales assumiu o primeiro posto, mas logo foi superado pelo campeão da Porsche e-Sports Carrera Cup Jeff Giassi.

Nos minutos finais, Horta assumiu a liderança, seguido por Giassi, Sales e Marco Billi. No entanto, a marca de Horta foi novamente superada por Jeff Giassi que cravou o tempo de 1min38s774, quase três décimos mais rápido que Francisco Horta, o segundo colocado.

O segundo grupo entrou na pista com os pilotos de maior BOP e Diego Nunes fez a volta mais rápida na primeira sessão de voltas rápidas, seguido por Rafael Suzuki e William Freire.

Após cinco minutos, Cesar Ramos assumiu a liderança, Freire subiu para segundo, enquanto Gaetano Di Mauro cravava a terceira melhor marca.

A segunda metade da sessão contou com Gaetano Di Mauro assumindo o segundo lugar, seguido por Diego Nunes, William Freire e Enzo Elias. A marca de Cesar Ramos não foi batida e com isso o paranaense foi o mais rápido na GT3 Cup.

Após contagem da média dos pilotos, a pole ficou com o trio Enzo Elias, Dimas Pimenta e Jeff Giassi que foram os mais rápidos na geral e Sport. Francisco Horta e William Freire foram ficaram com a segunda posição do grid.

O Motorsport.com transmite ao vivo, às 13:20, a etapa de Interlagos da Porsche Endurance.

Confira o top 10 na classe GT3 Cup:

1-Enzo Elias/Jeff Giassi/Dimas Pimenta

2-William Freire/Francisco Horta

3-Cesar Ramos/JP Mauro/ Zeca Feffer

4-Rafael Suzuki/Lucas Salles

5-Gaetano Di Mauro/Georgios Frangulis

6-Diego Nunes/Eduardo Menossi

7-Mateus Iorio/Ricardo Fontanari

8-Átila Abreu/Marçal Muller/Leonardo Sanchez

9-Fabio Carbone/Paulo Totaro/Marcio Mauro

10-Raphael Reis/ Kreis Jr.

Veja como foi o treino de classificação em Interlagos

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em estreia na F1