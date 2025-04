A dupla de pilotos da equipe Mobil 1, Antonella Bassani e Letícia Bufoni, retorna ao tradicional circuito de Interlagos para a terceira etapa da Porsche Cup Brasil com grandes expectativas. Ambas estão focadas em conquistar bons resultados e avançar posições em suas respectivas classes.

Neste fim de semana, a Porsche Cup chega à metade da temporada de corridas sprint — as provas curtas do calendário. É um momento decisivo, no qual os principais nomes começam a se destacar na briga pelo título.

O palco da etapa é bem conhecido pelas duas pilotos: o icônico traçado de 4.309 metros e 13 curvas de Interlagos, onde Bassani e Bufoni já demonstraram excelente desempenho em 2024, com direito a pole positions, vitórias e pódios. Agora, o objetivo é manter o bom rendimento e buscar resultados ainda mais expressivos.

Antonella Bassani ocupa atualmente a 11ª colocação na classificação geral da Carrera Cup, com 41 pontos, em um ano de transição importante em sua carreira. Em 2024, ela se consagrou como a primeira — e até agora única — mulher campeã da Porsche Cup Brasil, ao vencer a classe Challenge. Em 2025, deu um novo passo ao subir para a categoria Carrera Cup.

A mudança representa um desafio significativo, já que os carros são mais potentes e exigem uma adaptação técnica e física maior. Mesmo neste cenário, a jovem piloto já demonstra competitividade e segue evoluindo a cada etapa.

Letícia Bufoni, por sua vez, estreou na categoria Trophy em 2024 e já acumula pódios e vitórias em seu ano de estreia. Reconhecida por sua trajetória no esporte de alto rendimento, a atleta chega ao automobilismo com o propósito de quebrar barreiras e inspirar outras mulheres a ingressarem na modalidade, levando sua performance e representatividade também para as pistas.

A programação da terceira etapa começa na sexta-feira (25), com treinos opcionais e sessões livres. No sábado (26), acontecem a classificação e a primeira corrida, com o grid definido pela ordem do classificatório. No domingo (27), a rodada dupla se encerra com a corrida da categoria Trophy e a segunda prova da Carrera Cup. As corridas contam com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

"O campeonato está muito desafiador para nós este ano", afirmou Antonella Bassani. "Mas acredito que a evolução que tive do carro entre a primeira e a segunda etapa foi muito significativa, e chego bem mais confiante para Interlagos. Tivemos muitos pontos positivos — conseguimos melhorar bastante de uma etapa para outra — e a expectativa agora é seguir nessa crescente".

"Interlagos é, teoricamente, o circuito em que todos os pilotos têm mais quilometragem, então tenho uma experiência melhor por lá. Agora é focar, lembrar que a corrida já é neste fim de semana, colocar a cabeça no lugar e confiar que podemos ir pra cima sem medo. Acredito que temos tudo para recuperar muitos pontos perdidos na última etapa, no Velocitta. O objetivo é seguir somando bem e buscar, pelo menos, o top 5 nas próximas provas".

Já Letícia Bufoni disse: "Gosto muito da pista de Interlagos e estou muito animada para a etapa. Meu melhor resultado até hoje foi lá, no ano passado, então estou com grandes expectativas e focada em conquistar resultados ainda melhores.”

Cronograma - Etapa 3 - Interlagos (atividades oficiais)

Sexta-feira, 25 de março

13h45 - 14h30 - Treino livre 1 - Carrera

15h30 - 16h15 - Treino livre 1 - Trophy

Sábado, 22 de março

09h19 - 09h31 - Classificatório 1 - Carrera

09h36 - 09h46 - Top10 - Carrera

11h00 - 11h45 - Treino livre 2 - Trophy

13h10 - 13h38 - Corrida 1 - Carrera (25 min + 1 volta)

17h32 - 17h44 - Classificatório - Trophy

Domingo, 27 de março

09h06 - 09h29 - Corrida - Trophy (20 min + 1 volta)

12h10 - 12h38 - Corrida 2 - Carrera (25 min + 1 volta)

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!