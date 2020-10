Porsche Cup: Paludo fala sobre disputa do título com Neugebauer e Zonta em “ano fantástico”

Miguel Paludo vive grande fase na Porsche Cup, líder absoluto na Sprint, o ex-piloto da NASCAR falou com exclusividade ao Motorsport.com, durante os treinos opcionais da categoria em Goiânia, onde será disputada a segunda etapa do campeonato de Endurance.

O pentacampeão da Porsche comentou sobre a disputa do título na Endurance, onde ocupa a segunda posição junto com seu parceiro Beto Gresse, apenas sete pontos atrás da dupla Werner Neugebauer e Ricardo Zonta.

“Expectativas boas para essa segunda etapa. Estou em um ano fantástico em questão de desempenho, resultados e velocidade. O foco é seguir com esse trabalho bem feito que estamos fazendo”.

“Goiânia terão fatores importantes na disputa da prova, o calor aqui é muito forte e isso com certeza vai influenciar muito no desgaste dos pneus e consequentemente na estratégia que as duplas vão adotar para a corrida toda”.

Paludo também falou sobre o desempenho da dupla no Velocitta, palco da primeira etapa das provas de longa duração da Porsche. O piloto explicou que um toque em um retardatário e uma parada em um momento errado tirou uma possível vitória em Mogi Guaçu.

“No Velocitta o Werner e o Zonta pararam um pouco antes de nós, tivemos estratégias diferentes deles. O tempo que eles ganharam na nossa parada foi a diferença que ficou até o final da prova. Meu stint tinha tempos muito parelhos com o do Zonta.

O Betinho (Gresse) teve um toque com um carro da 3.8 que desalinhou um pouco a parte da frente do nosso carro e perdemos um pouco de tempo por isso. Não sabemos se isso influenciou ou não no resultado final, mas nossa prova foi muito boa. Após os 300 km os dois carros estavam na mesma reta. Até a bandeirada final da última etapa em Interlagos ainda tem muita disputa para acontecer e nós vamos acreditar até o final.”

A segunda etapa da Porsche Endurance em Goiânia acontece neste sábado, às 11:15, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

