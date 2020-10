Porsche Cup: Líder da Endurance em dupla com Zonta, Neugebauer fala em “disputa intensa” com Paludo e Gresse

Werner Neugebauer chega confiante para a disputa dos 300 km de Goiânia da Porsche Cup. Líder na Carrera Cup venceu nesta mesma pista no última sexta-feira e falou sobre a expectativa da disputa pela liderança do certame.

“Expectativa é sempre boa, eu e o Zonta vamos trabalhar para manter a liderança do campeonato.

A disputa com o Paludo e o Gresse é sempre intensa, eles são sempre um carro muito forte no grid e não podemos descartar eles. Vamos fazer de tudo possível para sair daqui vencedores e chegar com um pouco mais de folga na última etapa em Interlagos.”

Neugebauer destacou que o foco é pontuar bastantes, ser consciente na estratégia e focar em conquistar uma boa posição no grid de largada.

“Nosso principal foco aqui em Goiânia é pontuar bem para o campeonato.

Mais do que velocidade, ter uma estratégia vencedora no Endurance é muito importante. Nós tínhamos uma estratégia muito sólida e ela foi bem executada, beirando a perfeição. O foco aqui é seguir a estratégia”.

Werner também falou sobre como a questão climática de Goiânia pode interferir no resultado da corrida.

“O calor pode vir a ser um fator importante caso não chova. Largar na frente é uma vantagem enorme, pois corremos de cara para o vento, com ar fresco e livre, o que é fundamental para ajudar no resfriamento do carro e evitar uma quebra. Sair na frente é muito importante, e nós vamos nos focar na estratégia para sair forte na disputa do campeonato.”

A segunda etapa da Porsche Endurance em Goiânia acontece neste sábado (24), às 11:15, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

