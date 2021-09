Diversos pilotos do grid da Porsche Cup Brasil em 2021 não se dedicam exclusivamente ao automobilismo, realizando o sonho de competir em uma categoria importante do esporte nacional em conjunto com suas profissões do dia-a-dia. Mas em um período no qual a preparação física e a dedicação parecem ser fundamentais para o sucesso, como que alguns destes nomes dão conta de ambas as facetas de suas vidas?

Advogados, atores, celebridades, CEO... o grid da Porsche está repleto de pessoas que precisam conciliar essas rotinas.

Rodrigo Mello, atual vice-líder da Carrera Sport, apenas quatro pontos atrás de Fran Lara, atua também como advogado na área de fusões e aquisições, e ao longo de seus anos na Porsche, já acumula diversas vitórias e títulos na categoria. Para ele, o que começou como um hobby, logo cresceu e se tornou algo que ia muito além de apenas um divertimento.

“No começo, foi um hobby mesmo. Era a paixão pelo automobilismo e eu vim pelo hobby. Mas com o desenvolvimento da categoria, e meu, eu comecei a perceber que isso aqui era mais do que um hobby. O elemento competição era muito forte, e para atingir resultados melhores, eu tinha que me dedicar cada vez mais”.

“Hoje eu me divirto aqui, obviamente, amo isso aqui, mas não venho somente para isso. Eu encaro isso também como uma atividade quase profissional, tendo patrocinadores e mais. Eu realmente tenho que me dedicar muito para conseguir manter isso”.

Rodrigo detalhou o que faz em termos de preparação, indo muito além do condicionamento físico e como não se perder ao ter que lidar com duas áreas totalmente distintas.

“É um desafio. Minha profissão já demanda um tempo enorme, e eu tenho que conciliar preparação física, treino de kart, que eu faço praticamente toda semana, preparação física, eis vezes por semana, simulador, estudo de telemetria e vídeo pré e pós-corrida, então é realmente muito intenso”.

“É muita disciplina. Saber realmente dominar a agenda, focar no que é importante. Então, agora é hora de andar de carro, vou focar nisso para não ficar recebendo muitas informações de outras atividades minhas. Quando eu encerro, volto. Se eu perder essa disciplina, não faço nada bem”.

Georgios Frangulis, também piloto da Carrera Sport, trabalha fora das pistas como CEO da Oakberry, empresa do ramo alimentício, e fala como que, para ele, separar as áreas é algo necessário, mas que a união delas também pode render resultados positivos.

“O principal é conseguir calibrar o psicológico. Tenho muitas coisas acontecendo na empresa, então posso falar sem rodeios que eu trabalho pra caramba, mas na hora que preciso vir para a pista, sei que preciso desligar a cabeça e usar a convergência de ambos os mundos”.

“Tanto na pista quanto liderando um time, há similaridades. Você precisa saber que a sua tomada de decisão, que as vezes é muito rápida, pode ser certa ou errada. Você vai ter que escolher e seguir com aquela opção, que vai gerar consequências na vida de todo mundo, dos outros pilotos quando estou na pista, e da minha equipe quando estou trabalhando”.

“É tentar aproveitar essa convergência e desligar a cabeça de empresário para não lembrar dos problemas quando estou acelerando uma vez por mês”.

Mas em certos momentos, os dois mundos acabam colidindo, como o próprio Rodrigo explicou, contando uma história que passou na sexta-feira (10) da Porsche em Curitiba.

“Tem horas que isso não é tão fácil. Aconteceu hoje mesmo. Participei de um treino, saí, fui para uma salinha para participar de uma conferência com um pessoal de fora. Eu tenho que aprender a virar a chave, porque você não faz nada direito”.

