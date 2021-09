A Porsche Cup Brasil abriu os trabalhos em Curitiba neste sábado com o treino classificatório que definiu o grid de largada para a quarta etapa da GT3 Cup Sprint em 2021. E em uma sessão bastante movimentada, a pole position para a prova deste sábado ficou com Lucas Salles, mantendo a boa performance vista na sexta.

A classificação da GT3 Cup foi realizada logo após a da Carrera, que terminou com Pedro Aguiar garantindo a primeira posição no grid de largada.

Assim que o relógio marcou 10h30 e a regressiva de 15 minutos foi iniciada, todos os pilotos foram rapidamente para a pista em busca de uma vaga no top 10 para a disputa pela pole position.

Com praticamente todo o grid simultaneamente na pista, o fim da primeira parte da classificação foi muito movimentada. Lucas Salles, que liderou o treino livre da sexta, se manteve na ponta, com 01min20s929, superando Lineu Pires por 0s334.

Completaram a lista dos pilotos que passaram para a disputa pela pole position: Nelson Monteiro, Daniel Correa, Ayman Darwich, Guilherme Bottura, Vina Neves, Paulo Souza, Cristian Mohr e Ricardo Fontanari

A etapa final da classificação teve início às 10h55 com os dez melhores colocados do grid para mais dez minutos de pista.

No final, a pole position ficou com Lucas Salles, que confirmou o favoritismo após um forte início de fim de semana. Salles marcou 01min20s805, superando Vina Neves por 0s213, com Daniel Correa completando o top 3 a 0s306.

Entre os pilotos da GT3 Sport, Neves foi o melhor, garantindo a segunda colocação no grid de largada, superando o líder Ayman Darwich, que sai em quarto. E dos pilotos da GT3 Trophy Edu Guedes é o melhor colocado, saindo da 16ª posição na corrida deste sábado, logo à frente de Bruno Campos e Edson dos Reis, 17º e 18º, respectivamente.

A primeira corrida do fim de semana da Porsche GT3 Cup em Curitiba acontece ainda neste sábado, com a largada marcada para 15h10, horário de Brasília. Você acompanha a transmissão ao vivo no Motorsport.com em português e em inglês!

Confira o grid de largada da corrida 1 da Porsche Carrera Cup em Curitiba:

1 - Lucas Salles

2 - Vina Neves (Sport)

3 - Daniel Correa

4 - Ayman Darwich (Sport)

5 - Nelson Monteiro

6 - Ricardo Fontanari (Sport)

7 - Lineu Pires (Sport)

8 - Guilherme Bottura (Sport)

9 - Cristian Mohr

10 - Paulo Sousa (Sport)

11 - Léo Sanchez (Sport)

12 - André Gaidzinski (Sport)

13 - Raijan Mascarello

14 - Caio Castro (Sport)

15 - Paulo Totaro (Sport)

16 - Edu Guedes (Trophy)

17 - Bruno Campos (Trophy)

18 - Edson dos Reis (Trophy)

19 - Marcio Mauro

20 - Sang Ho Kim (Trophy)

21 - Nasser Aboultaif (Trophy)

22 - Gustavo Farah (Trophy)

23 - Carol Aranha (Trophy)

