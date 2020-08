Porsche GT3 Cup: Marco Billi vence prova que teve três líderes diferentes em Interlagos

A segunda prova do dia da Porsche GT3 Cup teve um vencedor inédito: Marco Billi. Até hoje o piloto só havia vencido em prova de Endurance da categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta.

Assim como na corrida 1, a segunda prova da Porsche GT3 Cup teve largada sob safety car e com os carros usando pneus slicks. A pista ainda estava úmida após manhã de muita chuva em Interlagos.

Com o grid formado pelos seis primeiros colocados da corrida 1 em ordem inversa, Cesar Urnhani largou na liderança, seguido de Zeca Feffer, Marco Billi, Marcio Mauro, Lucas Salles e Neslon Marcondes.

Após três voltas sob regime de safety car foi dada a relargada. Nelson Marcondes fez uma ótima manobra e saltou do sexto para o quarto lugar. Cesar Urhani perdeu a primeira posição para Zeca Feffer.

Leonardo Sanchez que largou na oitava posição perdeu o ponto de freada no “S” do Senna e bateu forte contra a barreira de pneus, provocando novamente a entrada do safety car.

Na sexta volta foi dada a relargada e Marcondes continuou subindo posições, conquistando a terceira colocação da prova.

Na volta seguinte Marco Billi que vinha ganhando posições, ultrapassou Zeca Feffer no fim da reta dos boxes e se tornou o terceiro piloto diferente a liderar a corrida.

Enquanto isso Marcio Mauro fez uma ultrapassagem cinematográfica em cima de Nelson Marcondes, colocando o carro na parte de fora do bico de pato para assumir o terceiro lugar. Cesar Urnhani que havia perdido várias posições na largada pegou carona com Mauro e conquistou a quarta colocação.

Na 11ª volta Marco Billi foi atacado por Zeca Feffer na entrada da curva do lago mas se manteve na primeira posição.

Na volta seguinte Nelson Marcondes, o quinto colocado, foi avisado que havia queimado a largada e foi punido com 20 segundos acrescidos no tempo de prova.

Mesmo assim tentou ultrapassar Cesar Urnhani no bico de pato, chegou a ultrapassar mas levou o troco na entrada da junção.

Ao final das 14 voltas em Interlagos Marco Billi recebeu a bandeira quadriculada em primeiro, seguido por Zeca Feffer e Marcio Mauro.

O piloto do carro #83 falou sobre o triunfo em Interlagos: “A gente está há uns três anos na categoria e estamos evoluindo muito. O que me motiva é isso, sentar no carro e cada vez estar um pouco melhor. Também tem muito trabalho de equipe, dos engenheiros, mecânicos e meu pai que me apoia, me dá confiança. A gente já estava batendo na trave algumas vezes, sempre algo não encaixava, mas hoje deu tudo certo.”

Na categoria Sport, Ayman Darwich foi vencedor, com Eduardo Menossi e André Gaidzinski vindo na sequência.

Confira o top-10 da corrida 2 da Porsche GT3 Cup:

1- Marco Billi 28min08s

2- Zeca Feffer +1.153

3- Marcio Mauro +2.789

4- Nelson Monteiro +4.665

5- Cesar Urnhani +4.997

6- Lucas Salles +6.572

7- Urubatan Junior +6.676

8- Ayman Darwich +6.924 *

9- Eduardo Menossi +13.608*

10-Francisco Horta +19.852*

*Piloto da classe Sport

PORSCHE CUP 2020 - Etapa 02 - Corrida 2 - INTERLAGOS - Campeonato Sprint