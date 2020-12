Depois de duas etapas da Endurance Series, Francisco Horta e William Freire chegam a Interlagos na liderança geral da categoria, com 123 pontos conquistados. A dupla aposta no entrosamento para garantir o título das corridas longas na temporada de 2020.

A dupla do carro #77 venceu a primeira etapa da temporada no Velocitta e chega em Interlagos com 12 pontos de frente para Átila Abreu e Leonardo Sanchez.

Nesta sexta-feira, Francisco Horta falou sobre a estratégia para conquistar o título da Endurance 2020.

“Na verdade, a estratégia é não pensar em campeonato, é fazer uma boa corrida pra não precisar fazer conta nem nada. Interlagos é minha pista favorita e a afinação com meu parceiro William Freire é boa então estou animado. A estratégia é ir pra frente. Eu acho que traz mais emoção para quem está assistindo e pode trazer coisas boas, mas também ruins em relação a desgaste de equipamento. É um teste para os pilotos e para o carro, traz mais possibilidades para a prova.”

Abreu e Sanchez são seus principais perseguidores durante a última etapa. A dupla que foi campeã na temporada 2019 corre para repetir o título e unificar as conquistas da Sport e da GT3 Cup. Para a decisão do campeonato, a dupla recebe a adição do campeão de 2019 da Carrera Cup Sprint, Marçal Muller.

Átila Abreu falou sobre a decisão de trazer mais um piloto para a equipe, diferente da estratégia utilizada em 2019 na conquista do primeiro título.

“Chegamos defendendo o título, ano passado chegamos como líder depois de vencer as duas primeiras etapas. Em 2020 a história é um pouco diferente, o Chico e o William lideram e ainda tem e o Zeca Feffer e César Ramos. Precisamos terminar na frente dos dois carros para garantir o título. Trazer mais um piloto nos permite uma melhor performance. Correr em três no carro parece ser uma certa vantagem. Estamos usando essa estratégia para tirar a diferença dos líderes. O Marçal é um cara que conhece o carro e anda muito rápido, a adição dele vai nos ajudar muito.”

Na classe Trophy Nelson Marcondes e Nelson Monteiro lideram a disputa. Concorrem com eles pelo título a dupla de pai e filho, Maurizio e Marco Billi. Ano passado eles venceram em Interlagos com Gaetano di Mauro compondo o trio.

Com 116 pontos em jogo para os vencedores, muita coisa ainda pode acontecer no principal palco do automobilismo nacional.

O Motorsport.com transmite o treino classificatório para a etapa de Interlagos da Porsche Endurance, neste sábado (5), `as 15h30 min, ao vivo.

Carro de Francisco Horta e William Freire Photo by: Luca Bassani

