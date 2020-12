Porsche Cup: Dirani e Paludo fazem pole para etapa de Interlagos da Porsche Endurance

Interlagos conheceu o pole position da última etapa do Endurance da Porsche Carrera Cup. Miguel Paludo e Dennis Dirani fizeram a melhor média de todas as duplas enquanto Nelsinho Piquet foi o mais rápido entre todos da sessão.

O treino classificatório da Porsche Carrera Endurance foi dividido em dois grupos, de acordo com BoP (Balance of performance) de cada piloto. O primeiro grupo era formado pelos pilotos de menor BoP e o segundo pelos pilotos com maior performance.

O primeiro grupo entrou na pista de Interlagos com tempo nublado e após a primeira rodada de voltas rápidas Pedro Aguiar liderava a sessão, seguido por Luca Seripieri e Marcelo Franco.

Na sequência a liderança foi passando para Werner Neugebauer, Lico Kaesemodel e no final Miguel Paludo cravou a melhor marca da sessão. Na classe Sport a volta mais rápida ficou com Rouman Ziemkiewicz, seguido por Rodolfo Toni e Rodrigo Mello.

O segundo grupo entrou na pista quando gotas de chuva começaram a cair em Interlagos. Nelsinho Piquet foi o primeiro a abrir volta e todos os carros do grid foram para a pista simultaneamente temendo o aumento da chuva.

Com cinco minutos de treino a bandeira vermelha foi acionada devido a quebra da roda traseira esquerda do carro de Thiago Camilo. Neste momento Di Grassi liderava, seguido por Nelsinho Piquet, Alan Hellmeister, Guilherme Salas e Galid Osman.

O treino classificatório foi retomado e Camilo voltou para a sessão após troca da roda do seu carro. Durante a pausa a garoa que caía em São Paulo parou para alívio dos pilotos.

Os cinco minutos finais foram eletrizantes com Alan Hellmeister assumindo a liderança, seguido por Gabriel Casagrande e Piquet Jr. Na sequência Piquet assumiu a ponta enquanto Guilherme Salas se colocava na segunda posição, seguido por Gabriel Casagrande e Dennis Dirani.

Após o término da classificação e já com as médias das duplas a pole para a etapa de Interlagos da Endurance ficou com a dupla Miguel Paludo e Dennis Dirani, seguido por Gabriel Casagrande e Rouman Ziemkiewicz.

O Motorsport.com transmite ao vivo, às 13:20, a etapa de Interlagos da Porsche Endurance.

Confira o top 10 de grid de largada:

1-Dennis Dirani/Miguel Paludo

2-Gabriel Casagrande/ Rouman Ziemkiewicz

3-Guilherme Salas/Pedro Aguiar

4-Ricardo Zonta/Christian Hahn/Werner Neugebauer

5-Alceu Feldmann/Thiago Camilo

6-Felipe Massa/Lico Kaesemodel

7-Alan Hellmeister/Luca Seripieri

8-Danilo Dirani/Rodolfo Toni

9-Piquet Jr./Fran Lara

10-Cacá Bueno/Marcelo Franco

Veja como foi o treino

