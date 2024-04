A classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil entregou neste sábado uma primeira corrida bastante movimentada no circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Raijan Mascarello teve dificuldades para segurar os avanços de Marçal Müller mas, no final, conseguiu converter a pole em vitória, com Miguel Paludo em terceiro.

Mascarello venceu pela geral e pela Sport. Já na Rookie, Israel Salmen conquistou a terceira vitória em três corridas ao terminar em 14º.

Raijan soube sair bem para se manter à frente, com Müller em segundo e Paludo subindo para terceiro. Mas, no meio do pelotão e na primeira curva, uma confusão envolvendo Mello, Salles e Pisani levou ao acionamento do SC antes mesmo do fim da primeira volta.

E enquanto o caso era investigado, com abandonos de Mello e Salles, o próprio Mello, junto de Carlos Campos e Gustavo Zanon eram punidos com drive through por queima de largada.

A prova foi retomada duas voltas depois, com Mascarello na liderança geral e da Sport, à frente de Müller, Paludo, Hahn e Aguiar. Em 18º, Sanchez liderava na Rookie. Na primeira curva, Raijan conseguiu segurar novamente as investidas de Müller para se manter na ponta.

Quando a corrida chegava à metade, Mascarello e Müller promoviam uma disputa intensa pela liderança, com menos de 0s5 separando os dois. Paludo, em terceiro, já ficava a 2s, com Hahn e Aguiar completando o top 5. Já na Rookie, uma mudança na liderança, com Salmen ultrapassando Sanchez pela 15ª posição.

No final, Raijan Mascarello fez um belo trabalho defensivo para neutralizar a ação de Marçal Müller para converter a pole em vitória, com Miguel Paludo em terceiro, Christian Hahn em quarto e Pedro Aguiar em quinto completando o pódio. O piloto do carro #22 levou a melhor na geral e na Sport, enquanto na Rookie foi Israel Salmen quem venceu, em 14º.

O grid da Carrera Cup retorna à pista do Velocitta no domingo para a segunda e última corrida da etapa. A largada está marcada para 12h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

Confira o resultado da corrida 1 da Carrera Cup no Velocitta:

1 – Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport)

2 – Marçal Muller (Carrera Cup)

3 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

4 – Christian Hahn (Carrera Cup)

5 – Pedro Aguiar (Carrera Cup)

6 – Alceu Feldmann (Carrera Cup)

7 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

8 – Peter Ferter (Carrera Cup Sport)

9 – Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

10 – Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

11 – Georgios Frangulis (Carrera Cup Sport)

12 – Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

13 – Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

14 – Israel Salmen (Carrera Cup Rookie)

15 – Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

16 – Piero Cifali (Carrera Cup Rookie)

17 – Gustavo Farah (Carrera Cup Rookie)

18 – Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

19 – Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

20 – Gustavo Zanon (Carrera Cup Rookie)

21 – Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

22 – Ramon Alcaraz (Carrera Cup Rookie)

23 – Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

ABANDONARAM:

Franco Giaffone (Carrera Cup)

Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

Rodrigo Mello (Carrera Cup)

Lucas Salles (Carrera Cup)

