A primeira etapa da Porsche GT3 Cup começou movimentada, chuva, muitas disputas e vitória de Neslon Marcondes na corrida 1 em Interlagos. Antes do início da prova os boxes foram abertos em Interlagos com a pista úmida e com os pilotos utilizando pneus slicks.

Faltando menos de 5 minutos para a volta de apresentação a chuva aumentou e a direção de prova autorizou as trocas de pneus no grid e além de anunciar que a largada seria feita com o safety car.

Francisco Horta, o pole position, puxou a fila de Porsches atrás do carro de segurança. Na terceira volta o safety car entrou nos boxes e a largada foi dada, no pelotão da frente não houve mudanças de posição. Nelson Marcondes colocou por dentro na curva do lago para assumir a liderança em Interlagos.

Enquanto isso nas posições intermediárias Lucas Salles, Cristian Mohr e Nelson Monteiro disputavam o quarto lugar da corrida.

Na 6º volta Tom Valle que fazia sua corrida número 155 na categoria sofreu um toque na entrada do “S”do Senna, bateu forte e causou a entrada do saftey car novamente.

Na nona volta, faltando menos de 4 minutos para o fim da corrida, aconteceu a relargada. Nelson Marcondes foi atacado por Francisco Horta no “S”do Senna mas conseguiu manter a primeira posição.

Na descida do lago Urubatan Junior colocou por dentro do carro de Francisco Horta e assumiu o segundo posto, na disputa Francisco Horta colocou o carro na zebra molhada, rodou e bateu na barreira de pneus, mas conseguiu retornar à pista.

Na décima volta, Nelson Monteiro, que ocupava o sétimo lugar da prova escapou na entrada da curva do laranjinha e bateu contra a barreira de pneus.

Enquanto isso Neslon Marcondes abriu um pouco mais 4 segundos de vantagem para Urubatan Junior e cruzou a linha de chegada na primeira posição, vencendo tanto na GT3 Cup quanto na categoria Sport.

O piloto, que venceu pela segunda vez em Interlagos em 2020, falou sobre a conquista:

”Eu confesso que estava muito ansioso na largada, não sabia se ia de pneus de seco ou de chuva disse. "Nessa situação a gente não sabe exatamente como vai estar a pista, onde frear, como está o grip".

"Minha intenção era seguir o traçado do Chico Horta e me manter próximo. Na reta oposta ele deu errada na saída do sol, passei e fui abrindo. Além disso teve bastante safety car então foi uma mistura de sorte, velocidade e concentração.”

Urubatan Junior foi o segundo colocado com Lucas Salles completando o pódio em terceiro. O pódio da categoria Sport foi formado por Nelson Marcondes, Eduardo Menossi e Leonardo Sanchez.

Confira o Top 10 da corrida 1 da Porsche GT3 Cup em Interlagos:

1 - Nelson Marcondes 29min09seg

2 - Urubatan Junior +4.585*

3 - Lucas Salles +7.675

4 - Marcio Mauro +13.182

5 - Marco Billi +15.714

6 - Zeca Feffer +21.202

7 - Cesar Urnhani +21.202

8 - Eduardo Menossi +22.863*

9 - Leonardo Sanchez +23.066*

10 - Georgios Frangulis +25.190*

*Pilotos da categoria Sport

