Porsche Cup Brasil: Paludo revela rotina na pandemia e expectativa para volta em Interlagos

Maior vencedor da história da Porsche Cup, com cinco títulos, Miguel Paludo mora nos Estados Unidos e falou ao Motorsport.com sobre a vinda ao Brasil, preparação durante a pandemia e sua expectativa para a etapa deste final de semana, em Interlagos.

O piloto de 37 anos que já correu em duas divisões da NASCAR comentou sobre o sentimento de voltar às pistas após cinco meses dentro de casa.

“Estou muito feliz em voltar, passou bastante tempo e a gente começa não ter mais noção do tempo em casa, sempre fazendo a mesma coisa. Estou feliz em voltar, acho que a categoria está obedecendo todos os protocolos e é a nova forma que vamos ter que nos adaptar, bola para frente.”

Paludo também falou sobre como foi a viagem dos Estados Unidos para o Brasil em meio ao caos causado pela pandemia: “Eu acabei dando sorte porque justo quando precisei vir pra cá consegui pegar um voo sem precisar dar muitas voltas. Mas, mesmo assim, tive que sair no domingo e normalmente eu saio de lá na terça. Para você entender como mudou para mim, a corrida acaba neste sábado e ao invés de ir embora na segunda-feira, vou ter que esperar a outra segunda para voltar.”

O piloto que é o atual líder do campeonato, com 38 pontos, empatado com Enzo Elias, disse sobre o lado emocional da disputa: “Cabeça está boa, começamos o ano muito fortes, na primeira etapa fizemos a pole, vencemos a primeira corrida, chegamos em terceiro na segunda e a ideia é manter isso. O carro teve algumas mudanças e estamos ajustando balança para essa situação mas a confiança está lá em cima, entrosamento está ótimo aqui no box.”

Apesar dos cinco meses sem corridas, Paludo contou um pouco da sua preparação com o simulador e sua rápida adaptação aos carros de competição.

“Eu ando muito de simulador, fico no simulador por horas, é um prazer pessoal treinar, mas nada replica o carro aqui. Então, hoje é o primeiro contato depois de cinco meses mas eu sempre tive uma adaptação rápida nos carros que eu guiei, então não preciso dar 30 voltas para acostumar.”

“E isso foi a NASCAR que me ensinou, lá anda duas ou três voltas e já para, sai anda mais três voltas e para de novo. Eu estou desenferrujando, mas amanhã a gente acorda e já está tudo de novo na cabeça.”

A etapa de Interlagos da Porsche Cup acontece neste sábado com cobertura completa do Motorsport.com.

