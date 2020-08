Porsche Cup: Enzo Elias fala sobre a ansiedade de voltar competir e a disputa acirrada com Miguel Paludo

Neste sábado, a Porsche Cup retoma suas atividades em Interlagos, e Enzo Elias, atual líder do campeonato com 38 pontos, empatado com Miguel Paludo, falou com o Motorsport.com sobre os aspectos emocionais, as dificuldades e as expectativas para a temporada.

Piloto mais jovem do grid, com 20 anos, Elias diz estar pronto para disputar o título, apesar da preparação ter sido prejudicada devido a pandemia: “Claramente é uma situação diferente, muito tempo sem corrida mas eu consegui me preparar bem, dentro do possível. Estou com uma expectativa alta, muito animado pra essa etapa, já que estamos na liderança empatados com o Paludo."

"O foco é continuar bem e tentar abrir uma vantagem, vou focar muito nos treinos pra deixar tudo certo com o carro", seguiu Elias.

Sobre o lado emocional, o piloto de Brasília fala sobre o sentimento de voltar a pilotar na Porsche Cup: “Depois de muito tempo rola um frio na barriga porque nós não sabemos como tudo vai estar agora, os carros também estavam parados há um bom tempo, então tenho certeza que todos estão muito animados, mas muito ansiosos. Pilotar a gente não esquece, mesmo com o frio na barriga a expectativa bem alta.”

Por fim, Elias falou sobre a disputa com Miguel Paludo, piloto rodado, com experiência na NASCAR: “ Eu sempre admirei o Miguel desde que eu entrei na Porsche Cup, é uma das referências e é muito gratificante competir com ele e com certeza é um dos maiores desafios que estou enfrentando na carreira. Ele é um piloto muito bom, muito experiente, com habilidade extrema mas eu me sinto preparado e pronto pra disputar esse título e levar a melhor nessa.”

A etapa de Interlagos da Porsche Cup acontece neste sábado com cobertura completa do Motorsport.com.