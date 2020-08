Porsche utiliza tecnologia de reconhecimento facial para cumprir protocolos de segurança contra coronavírus em Interlagos

Neste final de semana a Porsche Cup reinicia a temporada 2020 no autódromo de Interlagos. Para garantir a segurança de todos os envolvidos, além de limitar o número de pessoas e exigir o teste PCR, a categoria está fazendo o uso de tecnologia de reconhecimento facial para liberação do acesso ao evento.

Ao chegar à entrada de acesso aos boxes, os credenciados deverão passar por uma espécie de catraca eletrônica que reconhece se a pessoa de fato está credenciada utilizando a máscara e com a temperatura corporal estabelecida pelos protocolos de segurança.

Leia também: Porsche Cup retoma temporada em Interlagos no dia 15 de agosto

André Barreto, CEO da Unike Technologies, empresa responsável pelo fornecimento das catracas explica o processo utilizado em Interlagos.

“Usamos uma tecnologia de reconhecimento facial com a utilização de algumas funcionalidades por conta da pandemia, como a medição térmica a distância, através de uma câmera específica. Além disso o equipamento possui um algoritmo desenvolvido para detectar o uso de máscara. “

André também explica como o processo de credenciamento da face é realizado remotamente.

“A pessoa recebe um convite pelo smartphone, envia sua foto e no dia do evento o equipamento reconhece se aquele rosto está cadastrado, com a temperatura correta e usando a máscara. Caso a pessoa não atenda todos os requisitos, a catraca não abre e um profissional é avisado para verificar se realmente a pessoa não está apta a entrar.”

Realizar um evento como a Porsche Cup em um cenário de dificuldades devido ao Covid-19 exige que os profissionais pensem em todos os detalhes.

Regina Franzé, coordenadora de marketing da Porsche Cup, falou sobre os desafios de realizar a corrida e sobre a ideia de utilizar o reconhecimento facial.

“Realizar um evento deste porte é sempre um desafio e acredito que o reconhecimento fácil seja uma entrega a mais para garantir a segurança de todos e diminuir o número de pessoas no local.”

Para e etapa de Interlagos será permitida a presença de apenas seis profissionais por carro nos boxes, sempre respeitando uma densidade máxima de uma pessoa a cada 10 m². Além disso, apenas 20 pessoas serão liberadas para a organização do evento e quatro profissionais para cronometragem.

Os envolvidos com o resgate de pista também serão limitados a seis profissionais em cada uma das três picapes que serão utilizadas. O número de fiscais de pista será de 30, espalhados pelos postos ao longo do circuito, e estes não terão acesso aos boxes. Já os três comissários desportivos manterão contato com os pilotos de preferência por chamadas de vídeo e rádio, ou conversas ao ar livre.

O estafe da categoria foi treinado a manter o máximo distanciamento social dentro dos boxes. Somente o piloto poderá tocar em seu equipamento pessoal como capacete, hans, luvas, balaclava etc.

Os protocolos utilizados na corrida deste final foram desenvolvidos com a assessoria exclusiva de Dino Altmann, Diretor Médico do GP do Brasil de Fórmula 1.

Galeria Lista Sistema de reconhecimento facial da Porsche Cup Brasil 1 / 5 Foto de: Victor Eleutério Sistema de reconhecimento facial da Porsche Cup Brasil 2 / 5 Foto de: Victor Eleutério Sistema de reconhecimento facial da Porsche Cup Brasil 3 / 5 Foto de: Victor Eleutério Sistema de reconhecimento facial da Porsche Cup Brasil 4 / 5 Foto de: Victor Eleutério Sistema de reconhecimento facial da Porsche Cup Brasil 5 / 5 Foto de: Victor Eleutério

