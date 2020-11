Enzo Elias venceu a primeira prova da Porsche Carrera Cup em Interlagos com uma ultrapassagem por fora em cima de Alceu Feldmann. Miguel Paludo ficou parado na volta de apresentação e chegou em oitavo após largar em último e, para ser campeão, basta não tomar bandeiras pretas nas corridas, independente dos resultados dos seus adversários.

A primeira corrida da Porsche Carrera Cup no fim de semana em Interlagos começou com asfalto úmido e os pilotos utilizando pneus de chuva.

Miguel Paludo, o pole position, teve problemas com o carro e ficou parado no grid durante a volta de apresentação, por isso teve que largar da última posição.

A prova começou sob o comando do safety car, por causa da chuva e iluminação da pista. Na terceira volta a bandeira verde foi agitada e Enzo Elias assumiu a ponta em cima de Alceu Feldmann com uma ultrapassagem por fora na Curva do Lago.

Na volta seguinte Rodrigo Mello, décimo colocado e postulante ao título na Sport, escapou na entrada do “S” do Senna mas voltou para a prova em 17º lugar. Enquanto isso Paludo vinha dando show em uma corrida de recuperação, o pentacampeão da categoria largou em 19º lugar e já ocupava a 13º posição após três voltas de bandeira verde.

Na sexta volta Marçal Muller, terceiro colocado, segurava a pressão de Fran Lara e Cristian Hahn no “S” do Senna. Os três entraram praticamente juntos, Lara acabou rodando enquanto Marçal e Cristian seguiram na disputa. Na volta seguinte Hahn teve que abandonar a prova com problemas mecânicos.

Na nona volta Fran Lara que havia caído para sétimo passou Pedro Aguiar por fora na Curva do Pinheirinho para assumir o quinto lugar da prova. Enquanto isso JP Mauro sofria um toque de Ricardo Baptista no laranjinha, mas sem prejuízo para os pilotos.

Marçal Muller ultrapassou Alceu Feldmann mas levou o troco no “S” do Senna na volta seguinte. Mesmo momento em que Paludo assumia a oitava posição, após superar Fran Lara.

Enquanto isso Enzo Elias seguia mais líder do que nunca e após 14 voltas completadas cruzou a linha de chegada cinco segundo a frente de Alceu Feldmann o segundo colocado. O terceiro lugar ficou com Marçal Muller. Na categoria Sport Renan Pizii foi o vencedor.

O Motorsport.com transmite as provas do Porsche Cup em Interlagos neste sábado (14), a partir das 10 horas.

Confira o Top 10 da Corrida 1 da Porsche Carrera Cup:

1 - Enzo Elias

2 - Alceu Feldmann

3 - Marçal Muller

4 - Pedro Aguiar

5 - Lico Kaesemodel

6 - Ricardo Baptista

7 - Pedro Boesel

8 - Miguel Paludo

9 - JP Mauro

10 - Renan Pizii*

*Categoria Sport

