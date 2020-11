A primeira prova da Porsche GT3 Cup em Interlagos contou com grandes disputas e um vencedor inédito, Cristian Mohr. O piloto largou em terceiro e superou Nelson Marcondes e Francisco Horta para vencer pela primeira na categoria.

Na classe Sport Nelson Marcondes conquistou matematicamente o título da temporada, ao vencer etapa de hoje. Na geral a disputa segue aberta entre o campeão da Sport e Nelson Monteiro.

A corrida teve início com safety car, já que a chuva ainda estava forte no traçado paulista. Na terceira volta o safety car entrou aos boxes e a bandeira verde foi agitada.

Francisco Horta manteve a liderança na largada enquanto Nelson Marcondes se defendia dos ataques de Cristian Mohr que colocou por dentro no “S” do Senna mas sem sucesso.

Na volta seguinte Cristian Mohr colocou por fora no fim da reta dos boxes, ultrapassou Marcondes para conquistar a segunda colocação e abriu a temporada de caça ao líder da prova.

Na mesma volta, na entrada da curva do laranjinha Cristian colocou por dentro e assumiu a liderança, Marcondes que vinha em terceiro passou a atacar Horta em busca do segundo lugar.

Enquanto isso Nelson Monteiro que vinha em quinto pressionava Lucas Salles na luta pela quarta colocação da prova.

Na sexta volta Marcondes colocou de lado na curva da junção e assumiu o segundo posto que era de Francisco Horta. Urubutan Jr tentou aproveitar a carona, pressionou Horta que escapou na curva do mergulho e assumiu o terceiro lugar.

Na nona volta Marco Billi rodou na curva do café após estouro do pneu traseiro, o piloto conseguiu segurar o carro e levar aos boxes. Enquanto isso Urubatan Jr. se aproximava de Nelson Marcondes, o piloto do carro #1 colocou por fora na entrada do “S” do Senna e assumiu o segundo.

A pista começava a formar um trilho na décima volta quando Georgios Frangulis perdeu o controle e rodou na Curva do Laranjinha. Neste momento, Lucas Salles tentava superar Nelson Monteiro, um dos postulantes ao título, em busca do quarto lugar.

Dois giros mais tarde Leonardo Sanchez levou um toque de Ayman Darwich e os dois pilotos escaparam na curva do lago. Ambos voltaram para a corrida.

Após 14 voltas disputadas, Cristian Mohr triunfou pela primeira vez na Porsche GT3 Cup, Urubatan Jr. foi o segundo, seguidor pelo líder do campeonato Nelson Marcondes, Nelson Monteiro e Lucas Salles.

A GT3 Cup encerra a temporada da Sprint no sábado com mais duas corridas, a primeira às 10h e segunda às 14h50 e você acompanha tudo pelo Motorsport.com.

Confira o Top 5 da corrida 1:

1 - Cristian Mohr

2 - Urubatan Jr.

3 - Nelson Marcondes*

4 - Nelson Monteiro

5 - Lucas Salles

