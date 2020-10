A Porsche Cup inciou as atividades de sexta-feira em Interlagos com o treino livre da categoria GT3 Cup, com duração de uma hora.

Lucas Salles liderou mais de 40 minutos, seguido por Nelson Marcondes e Francisco Horta.

Faltando menos de 12 minutos para o término da sessão, Horta colocou pneus novos e assumiu a liderança, Nelson Marcondes também melhorou seu tempo e pulou para segundo enquanto Salles caiu para terceiro.

Nos últimos instantes da sessão, Leonardo Sanchez fez o terceiro melhor tempo do treino e assumiu a liderança na classe Sport enquanto Horta manteve a primeira posição na classificação geral.

O treino classificatório da Porsche GT3 Cup acontece hoje, às 13:00, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

Confira o resultado do treino livre categoria GT3 Cup:

1-Francisco Horta

2-Nelson Monteiro

3-Leonardo Sanchez*

4-Lucas Salles

5-Marco Billi

6-Georgios Frangulis*

7-André Gaidzinski*

8-Nelson Marcondes*

9-Cesar Urhani

10-Zeca Feffer

*Categoria GT3 Sport

