A Porsche Cup Brasil abriu o sábado no Velocitta com a classificação da classe principal, a Carrera Cup. E em uma sessão bastante disputada, Marçal Müller confirmou o favoritismo, fazendo a pole com uma volta voadora, à frente de Lucas Salles e Chris Hahn.

Na Sport, Miguel Mariotti levou a melhor. O atual campeão da Sprint Challenge sai em sexto em sua estreia na classe principal, logo à frente de Alceu Feldmann Neto. Já na Rookie Bruno Campos é o pole, saindo em 24º, com Silvio Morestoni em 25º.

Na temporada 2025, o quali da Porsche é dividido da seguinte forma: na primeira parte, os pilotos das subdivisões Rookie, Sport e Geral vão à pista separadamente, para sessões de 10 minutos cada. Os resultados são todos unificados e os dez melhores da classificação geral passam para a disputa da pole no Q2. O resultado vale para o grid da corrida do sábado, enquanto a do domingo é formada pela inversão do resultado da prova 1, com o vencedor sorteando no pódio quantas posições serão invertidas (6, 7 ou 8).

Dos pilotos da Carrera Rookie, Bruno Campos foi o mais rápido com 01min29s694, apenas 0s042 à frente de Silvio Morestoni. Da Sport, Alceu Feldmann liderou com 01min28s324, com Rodrigo Mello e Alceu Feldmann Neto no top 3. Fechando, na geral, Marçal Müller seguiu mostrando força, com o melhor tempo: 01min27s773, 0s354 à frente de Chris Hahn.

Para o top 10, avançaram 5 pilotos da divisão geral e 5 da Sport. Marçal Müller voou e confirmou o favoritismo, fazendo a pole com um tempo de 01min27s481, quase meio segundo à frente de Lucas Salles em segundo. Chris Hahn, Matheus Comparatto e Thiago Vivacqua completaram o top 5 de pilotos da divisão geral. Em sexto, Miguel Mariotti, atual campeão da Challenge, foi o pole da Sport, com 01min28s455, tendo Alceu Feldmann Neto na sequência. Já pela Carrera Rookie, Bruno Campos garantiu a pole position, largando em 24º, logo à frente de Silvio Morestoni.

A Porsche Cup realiza ainda neste sábado as primeiras corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge no Velocitta. A transmissão começa a partir das 13h15, ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado do quali da Porsche Carrera Cup no Velocitta:

1 - Marçal Muller (Carrera Cup)

2 - Lucas Salles (Carrera Cup)

3 - Christian Hahn (Carrera Cup)

4 - Matheus Comparatto (Carrera Cup)

5 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

6 - Miguel Mariotti (Carrera Cup Sport)

7 - Alceu Feldmann Neto (Carrera Cup Sport)

8 - Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)

9 - Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport)

10 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

11 - Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)

12 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

13 - Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)

14 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

15 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

16 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

17 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

18 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

19 - Marco Billi (Carrera Cup Sport)

20 - Antonella Bassani (Carrera Cup)

21 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

22 - Israel Salmen (Carrera Cup Sport)

23 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)

24 - Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

25 - Silvio Morestoni (Carrera Cup Rookie)

26 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

27 - Leo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

28 - Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

29 - Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

30 - Flavio Sampaio (Carrera Cup Rookie)

31 - Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)

32 - Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)

