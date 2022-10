Carregar reprodutor de áudio

Werner Neugebauer e Ricardo Zonta colocaram o carro #8 à frente do grid de largada para a segunda etapa da Porsche Endurance Series, que acontece neste domingo, às 12h45 com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

A média da dupla foi apenas 0s032 mais rápida que a do carro #26 de Chris Hahn e Diego Nunes. Eles terão logo atrás o carro#1, vencedor da etapa da Argentina no mês passado, com Alceu Feldmann e Gui Salas.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, Neugebauer explicou como funcionou o trabalho entre ele, equipe e o seu parceiro ex-F1.

“Nos treinos da manhã deu para ver que tínhamos um equilíbrio entre os tempos e parecia que tínhamos uma boa chance, mas havia coisas a melhorar. Nós conseguimos efetuar essas melhoras e fazer a pole”, comentou.

“A grande vantagem para amanhã é que vai estar tão quente como hoje e vamos largar de cara para o vento, então a estratégia é manter a posição e usar esse ponto a nosso favor.

“É a quarta pole do ano em nove corridas, é uma pena que eu tive uma má sorte no começo do ano porque se eu não tivesse, eu estaria melhor no campeonato sprint. No endurance, estamos no jogo e brigando para o campeonato que me falta na Porsche.”

Zonta também fez questão de ressaltar a importância da pole em uma corrida que terá condições climáticas semelhantes as deste sábado.

“A pole aqui é muito importante. Com certeza, o fim de semana passado, na corrida sprint, ajudou bastante para uma linha de trabalho no carro. Largando da frente, um dos pontos mais positivos é o ar fresco que pega na refrigeração. Em uma corrida de 300 km você tem que cuidar de pneus, freios, toda a parte mecânica do carro não superaquecer.

“Vamos também visar a pontuação, com uma pontuação no meio da corrida importante, temos que fazer a melhor estratégia possível para coletar o maior número de pontos”, completou Zonta.

Veja como foi quali

