Porsche Cup - Mariotti: "Viemos muito fortes"

Miguel Mariotti perdeu a liderança da categoria Sprint Challenge na Porsche Cup para Antonella Bassani durante a etapa em Estoril, em Portugal. Mas, chega em Interlagos com 'sangue nos olhos' para tomar a posição, uma vez que precisa de apenas oito pontos para o feito.

Neste sábado, entretanto, o piloto conseguiu provar que os dois meses de pausa da categoria serviram para trabalhar nos pontos fracos e cravou a pole position para a corrida 1. Com o tempo mais frio do que durante o treino da sexta-feira, alguns competidores tiverm provas para se manter no traçado, mas isso não foi nenhum problema para Mariotti.

Ao sair do carro e comemorar a largada na primeira posição, o piloto lembrou a importância do feito e como isso o ajudará a conquistar o topo da tabela,

"É muito bom fazer a pole, ainda mais agora na reta final do campeonato. Acabamos perdendo a liderança em Portugal, mas hoje viemos muito fortes desde os treinos. Conseguir essa pole para a corrida de hoje vai ser muito importante", comentou Mariotti.

Antonella sofreu um toque com Célio Brasil ainda no início da sessão, o que a impediu de conseguir uma boa posição para a disputa neste sábado.

"Ninguém sabe se vai chover ou não, então largar em primeiro sempre é bom, então vamos tentar buscar a vitória hoje e daqui a pouco tem mais um quali e vamos em busca de outro pole".

