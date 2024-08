Porsche Cup: Marçal Muller será pole na corrida 2 da Carrera

A sessão classificatória para o domingo, ou seja, a segunda corrida da Porsche Cup da categoria Carrera também aconteceu neste sábado. Desta maneira, logo depois de Pedro Aguiar se consagrar como o pole para a corrida 1, foi Marçal Muller que ficou na ponta para o domingo.

Classificação aconteceu logo após os corredores da Sprint Challenge deixarem a pista e, mais uma vez, as categorias Rookies, Sport e Carrera foram separadas.

Quem teve o melhor tempo foi Lineu Pires, que cravou 1m36s787, sendo seguido por Francisco Horta e Peter Feter, que fecharam os três primeiros lugares para a categoria Sport.

É importante lembrar que Lineu é o líder do campeonato na Sport e também conquistou a pole da mesma para este sábado.

Já na Carrera, que é a principal e conta com os pilotos mais experientes, Marçal Muller chegou para tomar a primeira posição ao cravar 1m36s152, mas os outros pilotos ainda tinham um minuto e trinta segundos para tentarem uma nova volta boa.

Querendo se garantir como a pole, Muller conseguiu baixar sua volta para a casa de 1m35s975. O piloto é o primeiro repetido em seis classificações em 2024.

