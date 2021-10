Porsche Cup: Salles reverte má sorte em Goiânia e celebra fim de semana perfeito

Ninguém sairá mais feliz de Goiânia do que Lucas Salles. O piloto do carro #7 foi o primeiro colocado nas duas corridas do fim de semana, dando grande salto para a disputa do campeonato da GT3 pela Porsche Cup.

Neste domingo, Salles manobrou para a vitória sobre Nelson Monteiro – o pole – quando restavam menos de cinco minutos, após ter largado na sexta posição e ter conseguido uma grande largada.

“O Léo (Sanchez) e o Nelson (Monteiro) estavam brigando o tempo todo, então isso me ajudou a chegar um pouquinho”, disse Salles. “Eu achei que ia dar confusão ali.”

“Mas depois, o Nelson conseguiu um ritmo muito constante até o final. Estávamos virando tempos parecidos então tive que botar pressão mesmo, porque senão ia acabar daquele jeito.”

Ele também comparou o cenário das duas vitórias: “Hoje foi menos cansativo do que ontem, estava menos quente, mas a corrida hoje foi tão boa quanto a de ontem.”

E comemorou o fim dos maus resultados em Goiânia: “Ano passado não foi bom aqui em Goiânia, as duas etapas que eu fiz aqui não foram legais, então eu estava um pouco ansioso, mas deu tudo certo, então eu estou muito feliz.”

