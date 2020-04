A segunda corrida da Porsche GT3 Cup teve um grande final neste sábado em Interlagos, durante a abertura da temporada 2020. Zeca Feffer abriu o último giro na liderança, mas pressionado por Nelson Marcondes e a presença de Marco Billi, tentando se aproveitar do pega dos dois primeiros.

Marcondes acabou fazendo a manobra decisiva no final da reta oposta para não perder mais e garantir o triunfo cruzando a linha de chegada com menos de meio segundo de vantagem.

Após o término da corrida, o piloto que compete pela classe Sport comentou seu desempenho entusiasmado.

“Eu sou da classe Sport e quando você está classificado em uma categoria B, vamos dizer assim, a intenção é ganhar na sua categoria, já que seus competidores são do mesmo nível”, disse Marcondes. “Na primeira corrida eu tinha carro para ir mais à frente, mas por causa dos diversos toques nas primeiras voltas, meu carro desalinhou demais. Perdi muito rendimento, consegui terminar em quinto, mas me arrastando. Agora como o carro veio redondo, tudo se encaixou.”

Ele também detalhou a última volta: “Eu vinha atrás do Zeca e o engenheiro me falava: ‘você está mais rápido que ele, você está mais rápido que ele’. No miolo (do circuito) eu estava perdendo um pouquinho, ainda mais no final da corrida, com pneus desgastados, estava perdendo de dois a três décimos.”

“Quando ele me informou que era última volta, eu caprichei demais no miolo, igualei com o Zeca nesse trecho, tirei mais um tempo no S do Senna e ele estava freando bem antes do que eu, mas eu mergulhei e deu certo.”