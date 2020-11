Miguel Paludo segue quebrando recordes na Porsche Carrera Cup. Após vencer a última prova do final de semana em Interlagos, o agora hexacampeão da categoria passa a ser o maior vencedor de provas nesta pista, com 17 vitórias. Já na Sport, Rodrigo Mello superou Maurizio Billi e Rodolfo Toni para garantir o título.

Na largada Miguel Paludo manteve a liderança, seguido por Ricardo Baptista, Enzo Elias e Marçal Muller. Na segunda volta Cristian Hahn ultrapassou Lico Kaesemodel no “S”do Senna para assumir o terceiro lugar. Na sequência Pedro Aguiar perdeu o ponto de freada na curva do lago e acertou Werner Neugebauer.

O impacto quebrou a suspensão de Aguiar que abandonou a prova, Neugebauer caiu do sétimo para o 16º lugar.

Na quarta volta Enzo Elias colocou por dentro no “S” do miolo e assumiu o segundo lugar que era de Ricardo Baptista. Duas voltas depois Rouman Ziemkiewicz rodou na curva do laranjinha mas retornou para a na 16ª posição.

A corrida se estabilizou a partir deste momento, Cristian Hahn tentava encostar em Ricardo Baptista para a disputa do terceiro lugar e Enzo Elias também tentava se aproximar do líder Miguel Paludo.

Na 11ª volta Werner Neugebauer ultrapassou Rodrigo Mello e assumiu o nono lugar da prova, ao mesmo tempo em que Alceu Feldmann ultrapassava Pedro Boesel e assumia o sétimo lugar.

Na categoria Sport Rodrigo Mello era o líder da prova e com o resultado conquistava o título da temporada. Faltando apenas três voltas para o fim Marçal Muller passou a atacar Cristian Hahn em busca do quarto lugar, na curva do lago Marçal efetuou a ultrapassagem.

Hahn ainda perdeu posição para Alceu Feldmann e Lico Kaesemodel, caindo de quarto para sétimo.

Após 16 voltas completadas Miguel Paludo recebeu a bandeirada em primeiro, seguido por Enzo Elias e Ricardo Baptista. Com o resultado, Paludo que já havia conquistado o hexacampeonato na prova disputada pela manhã passou a ser o maior vencedor da pista de Interlagos na história da Porsche, com 17 vitórias.

Enzo Elias fechou a temporada como vice-campeão na Carrera Cup. Na categoria Sport o título ficou Rodrigo Mello.

Confira o Top 10 da Corrida 3 da Porsche Carrera Cup:

1 - Miguel Paludo

2 - Enzo Elias

3 - Ricardo Baptista

4 - Marçal Muller

5 - Alceu Feldmann

6 - Pedro Boesel

7 - Cristian Hahn

8 - Lico Kaesemodel

9 - Werner Neugebauer

10 - Rodrigo Mello*

*Categoria Sport

