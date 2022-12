Carregar reprodutor de áudio

Com os 500km de Interlagos, a Porsche Cup concluiu em alto nível a temporada 2022. E após nove finais de semana de muita ação e emoção, a etapa deste sábado (03) coroou um grande número de campeões em dois troféus: Endurance e Overall. Não entendeu? Vamos explicar direitinho!

Entre as nove datas do ano, a Porsche Cup realiza dois campeonatos diferentes: o Sprint, de corridas de curta duração, com seis etapas, e o Endurance, de provas de longa duração, com as outras três.

Além destes dois campeonatos, a Porsche Cup dá ainda mais um troféu: o Overall, que combina os resultados dos pilotos na Sprint e na Endurance, premiando os mais regulares ao longo do ano todo.

Em cada um destes três troféus, há as separações entre as categorias e classes. A Carrera Cup é a classe principal, que usa os carros 992, enquanto a Sprint Challenge usa os 991 da geração anterior.

Cada uma dessas categorias possui três distinções de classes, com base na experiência dos pilotos: a principal (Carrera Cup / Sprint Challenge), em que todos competem, a Sport, intermediária, e a Rookie, dos pilotos de menor experiência.

Assim, em uma mesma temporada, são distribuídos 18 títulos pelo grid da Porsche Cup. Abaixo você conhece todos os campeões de 2022 da categoria:

SPRINT

Carrera Cup: Enzo Elias

Carrera Sport: Franco Giaffone

Carrera Rookie: Lineu Pires

Sprint Challenge: Raijan Mascarello

Sprint Challenge Sport: Guilherme Bottura

Sprint Challenge Rookie: Gustavo Zanon

ENDURANCE

Carrera Cup: Christian Hahn e Diego Nunes

Carrera Sport: Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande

Carrera Rookie: Enzo Elias e Adroaldo Weisheimer

Sprint Challenge: Nelson Marcondes e Renan Guerra

Sprint Challenge Sport: Josimar Júnior e Sérgio Ramalho

Sprint Challenge Rookie: Sadak Leite e Fábio Carbone

OVERALL

Carrera: Enzo Elias

Sprint Challenge: Nelson Marcondes

VÍDEO: Veja como foram os 500 km de Interlagos da Porsche Cup:

