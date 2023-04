Carregar reprodutor de áudio

Logo na sequência da vitória de Marçal Müller na Carrera Cup, o grid da Sprint Challenge da Porsche Cup foi à pista do Velocitta para a primeira de duas corridas do fim de semana. Marcelo Tomasoni levou a melhor após segurar as investidas de Antonella Bassani, especialmente nas voltas finais.

Tomasoni foi o vencedor geral. Entre os pilotos da Challenge Sport, foi Gustavo Zanon quem levou a melhor. Já na Challenge Rookie, o triunfo foi de Israel Salmen.

Na largada, Bassani conseguiu se manter na ponta, apesar do ataque de Tomasoni. Mas não durou muito, com a jovem talento da Porsche perdendo a liderança para o piloto do carro #5 ainda na primeira volta.

O posicionamento de alguns pilotos na saída levantou dúvidas sobre a possibilidade de queima de largada. Por isso, a direção de prova anunciou uma investigação no fim da prova.

Após os primeiros minutos, Tomasoni liderva já com 2s para Bassani, com Urubatan, Mohr e Junqueira completando o top 5. Junqueira era o líder da Sport, enquanto Salmen era o melhor posicionado da Rookie, em 11º.

Aos poucos, duas brigas pela liderança começaram a se formar. Na frente, Bassani começava a reduzir a diferença para Tomasoni, chegando a 0s8 com 15 minutos para o fim. Ela trazia em sua cola Urubatan e Mohr. Logo na sequência, Junqueira e Zanon disputavam o P5, valendo ainda a ponta da Sport.

Quando a prova entrava nos seus 10 minutos finais, Tomasoni liderava com 0s9 para Bassani. Agora, ela tinha uma larga vantagem, de 4s4 para Urubatan, enquanto Zanon era o quarto e Mohr o quinto, tendo perdido posições após escapar da pista na primeira curva. Aos poucos, o piloto do carro #3 reagia, recuperando colocações perdidas.

A dois minutos do fim, uma reviravolta na Rookie. Salmen vinha com tranquilidade para vencer quando acabou rodando no meio da curva, deixando aberta a briga pela vitória.

E o mesmo aconteceu no geral. De repente Bassani reduziu a vantagem de Tomasoni para menos de 0s2 a um minuto do fim, abrindo completamente a briga pela vitória, trazendo junto com ela Urubatan.

No final, Marcelo Tomasoni conseguiu segurar as investidas de Antonella Bassani para garantir a vitória na corrida de sábado da Sprint Challenge. Urubatan Júnior, Cristian Mohr e Gustavo Zanon completaram o top 5. Na quinta posição, Zanon foi o vencedor da Challenge Sport, enquanto Israel Salmen levou a melhor na Challenge Rookie, terminando em 12º, mesmo com a escapada.

Após o fim do pódio, Tomasoni fez o sorteio da inversão de posições no grid, tirando seis, assim como na Carrera Cup. Com isso, a pole do domingo fica com Antonio Junqueira.

Confira o resultado final da corrida 1 da Porsche Sprint Challenge no Velocitta:

1 - Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

2 - Antonella Bassani (Sprint Challenge)

3 - Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

4 - Cristian Mohr (Sprint Challenge)

5 - Gustavo Zanon (Sprint Sport)

6 - Antonio Junqueira (Sprint Sport)

7 - Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

8 - Carlos Campos (Sprint Sport)

9 - Artur Ramos (Sprint Sport)

10 - Sebá Malucelli (Sprint Sport)

11 - Sadak Leite (Sprint Sport)

12 - Israel Salmen (Sprint Rookie)

13 - Eric Santos (Sprint Rookie)

14 - Gabriel Vallone (Sprint Rookie)

15 - Josimar Júnior (Sprint Challenge)

16 - SangHo Kim (Sprint Sport)

17 - Américo Lanzoni (Sprint Rookie)

18 - Luiz Souza (Sprint Rookie)

19 - Célio Brasil (Sprint Rookie)

20 - Walter Lester (Sprint Sport)

