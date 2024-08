Entre as etapas da Stock Car, Felipe Fraga está cortando o Brasil com a caravana do Sertões 2024. Campeão de 2016 da Stock, o piloto do Tocantins está em seu segundo ano no maior rali das Américas.

Competindo nos UTVs, na classe UT2, Fraga vem de um bom resultado no ano passado, tendo ficado em terceiro na sua divisão. Em entrevista ao Motorsport.com no acampamento em Luis Eduardo Magalhães, Fraga fez u m balanço do Sertões 2024 até aqui.

"É muito bacana participar do Rally, mas é uma experiência ainda nova pra mim. Está sendo muito divertido, os percursos estão sendo muito legais, a disputa muito boa. Eu estou em segundo na UT2, 4s atrás do líder, então dá pra ver que depois de mais de 20 horas de prova está muito disputado".

Com uma vasta experiência no automobilismo de pista, tendo disputado algumas das principais categorias de turismo e GT do mundo, Fraga analisou as diferenças entre as disciplinas.

"É tudo diferente. É outra guiada. Você tem um navegador que fica o tempo inteiro falando com você. Eu acho muito legal. É totalmente outro mundo. Mas eu estou amando participar".

"O ambiente aqui é muito bacana. É menos competitivo, porque a gente acaba não fazendo uma briga direta. Não é igual na pista, no asfalto. Os carros largam a cada um minuto, dois, então a gente só tenta um ser mais rápido que o outro".

"É como se fosse sempre uma classificação, não uma corrida, onde a gente se encosta, tem um toque. Então acho que isso faz a galera ser muito mais unida e mais amigo. Está sendo uma experiência incrível e espero que eu termine bem e que eu volte mais vezes também".

Fraga falou ainda sobre o desafio de criar um vínculo com seu navegador, Eduardo Bampi, já que o conheceu apenas no Sertões, e de se adaptar ao carro, bem diferente do que guia normalmente na Stock.

"No meu caso [a relação] está sendo durante a prova. Enquanto a maioria corre o brasileiro, eu andei com o Bumpi primeira vez na primeira etapa. Então hoje a gente já andou muito melhor. No primeiro dia eu fui 17º, no segundo eu já fui 11º, ontem nono e hoje sexto".

"Isso também é um pouco de eu guiar o carro, vou me soltando mais. No começo, eu acho que eu estava andando como no asfalto, menos de lado. Agora eu já ando mais de lado, dando uns drifts. E também confiando mais no meu navegador. Ele é muito bom, já fez Dakar. Eu sinto que vou confiando mais nele".

"Para mim é totalmente novo. Lá no autódromo a gente estuda gráfico a noite inteira. assiste onboard , aqui não tem isso. Aqui só tem uma chance e uma oportunidade para fazer a curva".

Com a Stock Car retomando a ação da temporada 2024 já no próximo final de semana no Velopark, Fraga só espera não repetir as 'manhas' do rali no autódromo: "Tomara que não", brincou. Drift no asfalto vai dar ruim, mas tomara que não".

