Sertões: Duplas falam sobre desafios da relação piloto/navegador

No mundo do rali, ser um bom piloto não basta para obter bons resultados, com os de carros e UTVs tendo ainda um navegador dentro do veículo. E, para maximizar a performance, para buscar as vitórias e os troféus, como no Sertões, o bom relacionamento entre os dois é fundamental.

O navegador tem múltiplas funções dentro do veículo, sendo a principal delas auxiliar na orientação do piloto durante o trajeto, 'cantando' informações sobre distância e os percalços à frente, como curvas, buracos, radares e mais.

Lelio Jr e Weberth Moreira, da Fifi Rally Team, competem juntos há quase dez anos. Mas a relação da dupla começou antes. Com os dois tendo raízes no off road, foram os laços familiares que deu início a esse percurso no mundo do rali.

"O Werberth é casado com a minha prima", disse Lelio. "Quando eu corria, ainda como navegador, o Werberth sempre nos acompanhava. Ele fazia rali de regularidade. Quando eu resolvi pilotar, perguntei se ele não topava. De lá pra cá, uma relação duradoura. É um casamento, basicamente". ,

"Isso é importante, porque lá no meio do nada... nem tudo é bom", comentou Weberth."Tem horas que tem que sair de algumas, e só vai com o entrosamento. Tem hora que a paciência acaba. Mas a resiliência é a coisa mais importante num rali".

"Em uma prova de 400km, você vai errar, você vai encontrar uma referência antes... Você vê o tamanho da planilha, uma hora vai ter um erro ou outro. Não pode errar em uma hora que vai custar a vida, mas é normal, porque é muita informação".

Lelio destaca uma questão importante sobre o relacionamento: no final, a essência do trabalho do navegador é alimentar o piloto com informações.

"Como a minha origem é na navegação, eu entendo bem. E o bom do Weberth é que ele escuta.Tem muito navegador que navega pra si. O navegador tem que entender o seguinte: ele navega para o piloto. Como que o piloto gosta de escutar referência, como que o piloto gosta que cante. O Weberth navega do jeito que eu absorvo mais fácil. Então quanto menos eu precisar pensar, menos eu vou tirar o pé do acelerador pra referência".

"Com o tempo, eu comecei a perceber algumas coisas. Dependendo da prova, eu começo a contar uma cureca, mas eu começo a perceber que, do jeito que o cara planejou o rali, dá pra gente passar. Aí eu já deixo de falar para ele. Eu começo a ter as percepções, já sei o que ele pode fazer, e aí a coisa começa a fluir melhor. Então por isso que a convivência é importante".

Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio Foto de: Red Bull Content Pool

Outra dupla que disputa o Sertões junto há anos é a de Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio, que lidera atualmente entre os carros. Com mais de 10 anos de parceria, Bentivoglio fala como que é a relação dos dois durante as disputas.

"Não é de hoje, já temos uma longa história juntos, que começou lá em 2013. Acho que hoje a minha sintonia com o Lucas é um ponto-chave da nossa nossa dupla. Eu consigo ter uma interpretação muito muito boa dele. Sei quando ele está num dia bom, quando não está, quando está focado... e da minha parte é a mesma coisa. Ele sabe muito bem quando eu estou em dia bom ou não".

"Como a gente sabe que tem um lado mais emocional e o lado mais racional. Dentro do carro a gente consegue administrar muito bem isso. Tanto é que, nesses anos juntos, nunca tivemos nenhum problema, nenhuma desavença dentro do carro, tudo sempre sob controle".

"É claro que tem uma amizade fora do carro também, de longa data, isso ajuda muito, então acho que é uma construção aí que vai sendo feita com o tempo".

Moraes destaca que um ponto-forte de seu navegador é o fato dele ter também o feeling de piloto, o que o ajuda a transmitir as informações.

"Uma vantagem que tem é que ele também tem o lado piloto dele muito desenvolvido. Ele sabe exatamente se eu estou passando do limite, se estou abaixo, então tudo isso faz com que a dupla se complemente muito bem. Quando ele fala que tem curva fechada para esquerda daqui 200 metros, eu sei que posso confiar 100% que ele está fazendo o trabalho dele. Só assim para você conseguir ganhar o Sertões".

Nas provas válidas pelo Mundial de Rally-Raid, incluindo o Dakar, Lucas correr com outro navegador, o espanhol Armand Monleón. E Bentivoglio responde se isso cria um "ciúme".

"Não, de forma alguma. Na verdade, isso foi uma decisão até mais minha do que do Lucas. Lá atrás, na primeira participação dele no Dakar, ele precisava aprender a andar no deserto, e eu não tenho experiência no deserto. Isso é uma questão minha, não tem nada a ver com o Lucas, mas eu torço muito por eles. E, em termos de ciúmes, não tem não".

Por outro lado, o campeão de 2016 da Stock Car, Felipe Fraga, vive um desafio, tendo conhecido seu navegador, Eduardo Bampi, apenas no primeiro dia do Sertões 2024.

"No meu caso [a relação] está sendo durante a prova. Enquanto a maioria corre o brasileiro, eu andei com o Bumpi primeira vez na primeira etapa. Então hoje a gente já andou muito melhor. No primeiro dia eu fui 17º, no segundo eu já fui 11º, ontem nono e hoje sexto".

"Isso também é um pouco de eu guiar o carro, vou me soltando mais. No começo, eu acho que eu estava andando como no asfalto, menos de lado. Agora eu já ando mais de lado, dando uns drifts. E também confiando mais no meu navegador. Ele é muito bom, já fez Dakar. Eu sinto que vou confiando mais nele".

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!