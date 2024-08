Acidente entre motos atrasa largada do Sertões

A segunda-feira do Sertões começou de forma caótica. A largada da terceira etapa do rali, em Santa Maria da Vitória, precisou ser interrompida por quase duas horas devido a um acidente entre duas motos.

Com Luis Eduardo Magalhães como destino final, a terceira etapa do Sertões 2024 (a segunda competitiva após o cancelamento do sábado) prevê um deslocamento total de 386km, sendo 336 de especial cronometrada.

As motos e os melhores colocados entre os carros chegaram a largar, mas a saída precisou ser interrompida para os UTVs devido a um acidente entre as motos de Cesar Wilke e Ricardo Daufenbach. Segundo a organização do Sertões, ambos os pilotos foram atendidos e estão bem.

As largadas já foram retomadas, porém, com um atraso previsto de 1h40min. Mas, diferentemente do domingo, a organização dificilmente terá como mudar o percurso para facilitar a vida dos competentes, já que parte dos carros já iniciou a disputa.

LANDO ERRA largada MAS AMASSA RBR DE MAX e vence! TEM BRIGA? Leclerc 3º. Genz/Motta analisam Holanda

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!