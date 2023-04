Felipe Barrichello Bartz inicia uma nova jornada em sua carreira no fim de semana em Interlagos. O autódromo mais importante do automobilismo brasileiro recebe a primeira etapa da Stock Series, a principal categoria de acesso à Stock Car.

O sobrinho de Rubens Barrichello, de apenas 17 anos, vem de uma temporada na F4 Brasil em que foi um dos grandes destaques, com duas vitórias, cinco pódios e a quarta colocação na tabela, após ter uma maior experiência no kart.

Para 2023, uma nova guinada, tendo que encarar um novo campeonato em um carro completamente diferente com o que estava acostumado. O competidor que representará a W2/ProGP falou com exclusividade ao Motorsport.com e demonstrou confiança no desafio.

“Acho que vai ser um ano de grande mudança, como no ano passado”, disse ‘Pipe’. “Em 2022, fomos do kart para um fórmula e agora do fórmula para o carro. Eu sei o que esperar, do que preciso fazer para me adaptar rápido e para estar competitivo já no começo do campeonato.”

Mesmo com tamanha mudança, Bartz não descarta um retorno aos monopostos: “Creio que qualquer coisa ainda pode ser uma possibilidade, podemos ainda voltar ao monoposto, continuar no Turismo dentro ou fora do Brasil ou até mesmo um fórmula fora do Brasil, mas o objetivo mesmo é continuar progredindo na carreira, correndo e conseguir viver disso [profissionalmente].”

Mesmo sendo sobrinho de Rubens Barrichello, atual campeão da Stock Car e um dos brasileiros mais importantes da Fórmula 1, Pipe tem como um de seus principais ídolos, a lenda da NASCAR, Jeff Gordon. Novamente ostentando o numeral #24 em homenagem ao tetracampeão da Cup Series, ele falou sobre a alegria de estar em um carro mais parecido com o qual o norte-americano teve que lidar em sua carreira.

“O mundo em que eu estou ainda é bem diferente do que o dele, mas, ao correr este ano na Stock Series, faz com que aumente as chances de um dia de eu ir para a NASCAR e só de pensar nesta possibilidade, me traz muita alegria em poder seguir os passos do meu ídolo”, concluiu.

