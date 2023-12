A Stock Series fechou o sábado em Interlagos com a primeira corrida do fim de semana da grande final da temporada 2023. Largando da pole, o líder Zezinho Mugiatti não teve dificuldades em conquistar mais uma vitória com folga, dando um passo importante em sua busca pelo título.

Enzo Bedani e Pipe Barrichello Bartz completaram o pódio. Dos demais candidatos ao título, Gabriel Robe foi o quarto e Arthur Gama o oitavo.

Na largada, Robe tentou atacar Mugiatti, mas o piloto do carro #38 se manteve à frente do rival na briga pelo título. Ainda na primeira volta, uma confusão no setor intermediário envolvendo diversos pilotos permitiu que Zezinho abrisse mais de 1s de vantagem na frente.

Após os cinco minutos iniciais, Mugiatti seguia voando na frente, abrindo impressionantes 4s1 para Robe, que precisava se defender de Bedani pela segunda posição, com Valle e Bartz completando os cinco primeiros. Já Gama, o terceiro candidato ao título, vinha em sétimo.

Em uma disputa entre Gama e Paparelli, um toque entre os dois terminou com a rodada de Paparelli e danos para o candidato ao título. Logo na sequência, ele se envolveu em outro incidente, com Cibien, danificando ainda mais seu carro.

Com Mugiatti tranquilo na frente, abrindo 5s a 10 minutos do fim, o líder do campeonato passou a tirar o pé. Já Robe e Gama viam suas situações no campeonato se complicarem. Para o piloto do #35, era a perda de posições para Bedani e Bartz, enquanto Gama era obrigado a ir aos boxes devido aos danos no carro.

No final, Zezinho Mugiatti não teve problemas em converter a pole em vitória, dando um passo importante na busca pelo título. Enzo Bedani e Pipe Bartz completaram o pódio enquanto Gabriel Robe foi o quarto e Arthur Gama o oitavo.

A Stock Series volta à pista de Interlagos no domingo para as duas corridas que encerram a temporada 2023 e que definirão o campeão do ano. As provas acontecerão a partir das 10h55, com transmissão do Motorsport.com.

Confira o resultado final da corrida 1 da Stock Series:

1 – Zezinho Mugiatti

2 – Enzo Bedani

3 – Felipe Barrichello Bartz

4 – Gabriel Robe

5 – Matías de Valle

6 – Felipe Papazissis

7 – Hugo Cibien

8 – Arthur Gama

9 - Bruna Tomaselli

10 - Kaká Magno

ABANDONARAM:

Vinicius Paparelli

