Gabriel Casagrande é o grande campeão da Stock Car Pro Series 2023! Mas o bicampeonato do paranaense veio de forma dramática. Após terminar a primeira corrida em terceiro, o piloto da A.Mattheis Vogel teve uma prova complicada para fechar a temporada, caindo muito na classificação para terminar apenas em 21º, enquanto Daniel Serra foi o 12º.

Em uma segunda corrida que terminou de forma confusa graças à entrada tardia do safety car, que não saiu antes do fim da regressiva, Felipe Massa foi o vencedor, com Marcos Gomes em segundo e Rubens Barrichello em terceiro.

Mesmo com a vitória de Ricardo Zonta na corrida 1, a segunda prova começou com apenas Gabriel Casagrande e Daniel Serra vivos na briga pelo título. Com 24 pontos em jogo, a diferença do piloto da A.Mattheis era de 21. Assim, Serra precisaria vencer com Casagrande no máximo em 18º.

Para a segunda corrida, com a inversão do top 10, tínhamos Átila Abreu na pole com César Ramos em segundo, enquanto Daniel Serra era o sexto e Gabriel Casagrande o oitavo.

Em meio a uma confusão sobre uma possível queima, a largada e a primeira volta foram marcadas por uma série de incidentes. Átila e Ramos mantinham as primeiras posições, com Camilo, Bruno Baptista e Daniel Serra no top 5, enquanto Casagrande, buscando evitar a confusão, perdeu várias colocações, caindo para 16º.

Com cinco minutos de prova, uma situação dramática para Casagrande. Khodair acabou rodando no setor intermediário bem na frente do líder do campeonato, que seguia caindo na classificação e era o 25º neste momento, ainda suficiente para levar o título com Serra em 5º precisando da vitória.

Após 10 minutos, Átila seguia na liderança com quase 2s para Ramos, enquanto Camilo, Bruno Baptista e Serra completavam o top 5 no momento da abertura da janela de paradas. O piloto da Eurofarma entrou imediatamente nos boxes.

A seis minutos e meio do fim, Ramalho bateu na saída do Laranjinha, colocando abaixo da barreira de pneus, levando à entrada do SC. Com isso, Massa, que entrou nos boxes bem neste momento, conseguiu voltar na liderança, com Gomes em segundo, Rubinho em terceiro, Maurício e Bruno Baptista completando o top 5, enquanto Serra era o 12º e Casagrande o 21º.

O SC não saiu antes do fim da regressiva. Com isso, Felipe Massa foi o vencedor, com Marcos Gomes em segundo e Rubens Barrichello completando o pódio.

Mesmo com a 21ª posição, Gabriel Casagrande garantiu o bicampeonato da Stock Car Pro Series, já que Daniel Serra foi apenas o 12º, sendo que precisava vencer.

Confira o resultado final da corrida 2 da Final da Stock Car:

1 – Felipe Massa

2 – Marcos Gomes

3 – Rubens Barrichello

4 – Ricardo Maurício

5 – Bruno Baptista

6 – Thiago Camilo

7 – Átila Abreu

8 – Nelsinho Piquet

9 – Felipe Fraga

10 – Ricardo Zonta

11 – Matías Rossi

12 – Daniel Serra

13 – Felipe Baptista

14 – César Ramos

15 – Denis Navarro

16 – Digo Baptista

17 – Felipe Lapenna

18 – Enzo Elias

19 – Júlio Campos

20 – Rafael Suzuki

21 – Gabriel Casagrande

22 – Lucas Kohl

23 – Allam Khodair

ABANDONARAM:

Sérgio Ramalho

Cacá Bueno

Tony Kanaan

Sérgio Jimenez

Dudu Barrichello

Lucas Foresti

Gui Salas

Gianluca Petecof

