Em parceria com a Leiloei e a Stock Car Pro Series, o perfil F1 na Veia leiloará uma camisa da categoria com as assinaturas de pilotos como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Ricardo Zonta, Nelsinho Piquet, Ingo Hoffmann, entre outros, além de um boné autografado por Gabriel Casagrande, atual campeão da Stock.

O leilão será beneficente e 100% do valor arrecadado será destinado às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Os lances acontecem até o dia 28 de agosto. As informações podem ser observadas aqui.

