Stock: Cacá elogia, mas faz ressalvas quanto ao calendário de 2020

Pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno chega à final da temporada 2019, disputada neste domingo, em Interlagos, em busca de fechar o ano com chave de ouro. Em meio à boa fase da Cimed Racing na parte final do campeonato, o piloto está confiante: "Vamos tentar andar super bem. Antes da última rodada, em Goiânia, fiquei no top-5 em todas as outras etapas, então a expectativa é boa. Tomara que a gente termine o ano bem".

"E entre as equipes, estamos em segundo, então vamos tentar manter essa posição. Não seremos campeões, mas vamos mostrar que a Cimed fez um bom trabalho em mais um ano", ponderou. Ao Motorsport.com, o filho de Galvão Bueno também falou sobre a principal 'novidade' da Stock para 2020: o retorno da Corrida de Duplas. "Ela tem um apelo promocional muito bom. Não chega a ter a mesma divulgação da Corrida do Milhão, mas se assemelha, e isso é importante", avaliou.

O experiente piloto também destacou as emoções da tradicional prova: "A gente já teve, em Corridas de Dupla, eu fazendo a pole com piloto argentino, o que ninguém esperava, porque não conheciam tanto os argentinos. Teve um 'Senna/Prost' na mesma equipe [Bruno e Nicolas, em 2015] e outras coisas acontecendo, como a primeira vitória do [Felipe] Fraga. Então várias Corridas de Duplas tiveram realmente boas provas promocionalmente, de modo que sou muito a favor".

Cacá, porém, fez uma ponderação: "Eu gosto da Corrida de Duplas desde que ela não valha tantos pontos para o campeonato, porque acho que ela não pode ter uma influência tão grande no resultado final da temporada. Não se sabe disso ainda, mas acho que ela não deveria ter pontuação normal como a das outras etapas. Deveria valer menos pontos para que não cause realmente essa diferença".

As ressalvas do pentacampeão não se restringem à pontuação da Corrida de Duplas: "Eu esperava um circuito de rua. Não é uma crítica à organização, de maneira nenhuma. Eu entendo a dificuldade econômica de hoje, mas eu gostaria de ver uma corrida de rua, assim como provas no Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, algo no Nordeste, além de outras coisas. Mas o calendário, numa primeira olhada, me agrada, e sei que a organização está trabalhando para que tudo isso volte".

Cacá Bueno em Interlagos Photo by: Duda Bairros

O número de etapas também foi um tópico abordado por Bueno. "Em outros anos, eu criticava o fato de só termos 12 corridas, porque eu sempre esperava um calendário de 14 ou 15 corridas. Acho que o grande custo nosso é o caro, é a mão de obra, é a oficina. Então, se temos 12 ou 14 corridas, esse custo não aumenta tanto", afirmou.

"O gasto principal é com os salários e a copra do carro, de modo que não impactaria tanto. A logística não impacta tanto no nosso custo final e isso traria uns 15, 20% a mais de visibilidade ao patrocinador em termos de tempo de televisão e praças visitadas e não causaria nem 5% de aumento nas contas".

"Então, no passado, eu fui muito a favor de um aumento de calendário, mas hoje eu entendo que a dificuldade financeira da maioria das equipes e o momento econômico talvez façam com que o momento não seja o melhor para fazer isso. Assim, gostei muito do que eu vi do calendário, com essas 12 corridas para 2020", completou o pentacampeão da Stock Car.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa

