Campeão da Stock Car em 2014 e vice-campeão em 2016, Rubens Barrichello sempre esteve entre os melhores pilotos da categoria desde a sua estreia. Neste domingo (15), o piloto da Full Time estará novamente na luta pelo campeonato. Apesar de não depender apenas do seu resultado na disputa pelo título, o piloto está animado para brigar pela vitória no autódromo de Interlagos, palco da etapa de encerramento da temporada 2019.

“2019 foi muito desafiador. Foi um ano em que a gente não teve a velocidade esperada, mas mesmo assim ganhamos muitas provas. Estou muito feliz com todos os resultados, principalmente por chegar na última prova lutando pelo campeonato”, declarou o piloto do Stock Car #111, que ocupa a quarta colocação na tabela.

“Vou fazer de tudo para ganhar a prova, sem pensar na matemática e nos adversários. Primeiro, temos de ganhar e só assim ver o que irá acontecer”, completou Barrichello que tem seis pódios este ano, sendo quatro vitórias.

Rubens Barrichello, Full Time Photo by: Carsten Horst

A prova deste domingo terá pontuação diferente, valendo o dobro. Portanto, o vencedor irá faturar 60 pontos. Os treinos em Interlagos terão início na sexta-feira, com a classificação no sábado, a partir das 13h30. No domingo, a prova terá sua largada às 10h10.

Em sua trajetória na Stock Car, Barrichello tem uma pole position em Interlagos (2016) e três segundos lugares (em duas provas de 2016 e na Corrida de Duplas de 2018). Este ano, na disputa da Corrida do Milhão, em agosto, o piloto foi obrigado a abandonar a prova com um problema na bomba de combustível.

Barrichello estreou na Stock em 2013 e, desde então, defende as cores da equipe Full Time, dirigida por Maurício Ferreira. É a parceria mais longeva do piloto com um time em toda sua carreira.

Programação Final Stock Car 2019:

Sexta-feira, dia 13

9 às 9h15 – Shakedown

10h55 às 12h05 – 1º Treino Livre

14h25 às 15h35 – 2º Treino Livre

Sábado, dia 14

10h05 às 11h15 – 3º Treino Livre

13h30 às 15h00 – Classificatório

Domingo, dia 15

8h30 às 9h30 – Visitação aos Boxes

10h10 – Largada (40 minutos + 1 volta)

Os primeiros colocados na classificação do campeonato:

1. Daniel Serra, 334

2. Ricardo Maurício, 316

3. Thiago Camilo, 305

4. Rubens Barrichello, 283

5. Julio Campos, 282

6. Felipe Fraga, 279

7. Gabriel Casagrande, 264

8. Cacá Bueno, 229

9. Bruno Baptista, 163

10. Nelsinho Piquet, 161

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

