A Stock Car está de volta. Neste fim de semana acontece a primeira etapa da temporada 2023 da maior categoria do automobilismo brasileiro. Goiânia será o palco para o 'desfile' de 31 carros, que tentarão a glória máximo do esporte a motor.

Antes dos pegas nas duas corridas deste domingo, o fã da Stock pode memorizar a 'cara' de cada carro, incluindo as mudanças de equipes dos pilotos, das estreias e as alterações por causa de patrocinadores.

Vale lembrar que Thiago Camilo usará o número #16 apenas em Goiânia, em homenagem ao tio e incentivador Sérgio Ruas Camilo, morto há duas semanas. A partir da etapa de Interlagos, o piloto da Ipiranga Racing volta ao tradicional #21.

