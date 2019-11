Em uma corrida 2 emocionante no Vello Città, em São Paulo, Bruno Baptista deu show na pista e conseguiu sua primeira vitória da carreira na Stock Car.

Átila Abreu largou na primeira colocação e manteve sua posição até a janela de pit stops, onde decidiu fazer sua parada mais tarde que o resto do pelotão.

A equipe Shell trabalhou bem e recolocou o seu piloto em primeiro, trazendo seu companheiro Ricardo Zonta atrás dele.

O carro de Átila, no entanto, teve problemas a menos de 10 minutos para o fim da prova, com uma fumaça saindo do seu Chevrolet Cruze.

No fim, Zonta e Átila perderam performance, e Bruno Baptista ultrapassou os dois a cinco minutos do fim para assumir a ponta e vencer a corrida.

Diego Nunes foi regular e chegou na segunda posição.

O líder do campeonato, Daniel Serra, chegou na terceira colocação, seguido de seu companheiro de Eurofarma, Ricardo Maurício.

Átila chegou apenas em 10º, Zonta foi o quinto, e Rubens Barrichello o sexto.

Vencedor da primeira prova, Thiago Camilo era o sexto colocado e perseguia Serra quando rodou ao tentar forçar uma ultrapassagem. A manobra fez Camilo chegar em 19º e aumentou a distância dele para os seus rivais pelo título da Eurofarma.

Serra agora lidera o campeonato com 305 pontos, seguido pelos 291 de Ricardo Maurício. Thiago Camilo está com 281 pontos em terceiro.