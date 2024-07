Stock Car: Julio Campos faz grande prova e vence no Velocitta

A Stock Car Pro Series completou a 'maratona' do fim de semana no Velocitta. Neste domingo (30) aconteceu a corrida principal da quinta etapa do campeonato de 2024.

A vitória ficou com Julio Campos, que dominou por quase toda a prova, exceto no momento em que aconteceram os pit stops. Enzo Elias foi o segundo colocado, sendo o prseguidor mais constante do piloto da Pole Motorsport.

Em terceiro, Felipe Baptista escalou o pelotão e quase conseguou superar seu companheiro de equipe nas voltas finais.

A Corrida

A largada foi limpa, com Julio Campos mantendo a liderança sobre Enzo Elias. Gabriel Casagrande, Guilherme Salas e Cesar Ramos completavam o top 5 nas primeiras voltas.

Os dois primeiros conseguiram se distanciar do restante do pelotão, mas Bruno Baptista chegava em Ramos com 10 minutos de corrida.

Na oitava volta foi aberta a janela de paradas, com Ricardo Maurício iniciando os trabalhos. Ao mesmo tempo, Campos conseguia abrir de Elias.

Entre os ponteiros, Casagrande entrou nos pits quando restavam pouco mais de 30 minutos para o final. Julio fez o mesmo dois minutos depois, saindo à frente do bicampeão da Stock.

Elias fez o seu pit stop na sequência, mas também saiu atrás do piloto da Pole Motorsport.

Quem aparecia bem era Salas, que pressionava Casagrande pelo terceiro posto, trazendo com ele Felipe Baptista.

A briga entre o segundo colocado e o sexto possibilitou Julio Campos a abrir mais de três segundos sobre o restante do pelotão.

Felipe Baptista superou Salas pela quarta colocação, quando restavam 15 minutos para o final. Na sequência, o piloto da Texaco fez nova manobra para a terceira posição.

E ficou assim: Julio Campos recebeu a bandeira quadriculada em primeiro, seguido de Enzo Elias e Felipe Baptista.

ATUALIZAÇÃO: Após a corrida, Ricardo Maurício recebeu uma punição de cinco segundos pelo incidente com Ricardo Zonta, com o piloto da Eurofarma caindo da 13ª para a 16ª posição.

A próxima etapa da Stock Car acontece em Goiânia, no dia 28 de julho.

Resultado

Pos # Piloto Dif. 1 4 Julio Campos 2 28 Enzo Elias 1,862 3 121 Felipe Baptista 2,579 4 83 Gabriel Casagrande 5,705 5 85 Guilherme Salas 6,151 6 11 Gaetano Di Mauro 6,522 7 44 Bruno Baptista 12,343 8 30 Cesar Ramos 13,671 9 19 Felipe Massa 14,415 10 91 Eduardo Barrichello 14,973 11 111 Rubens Barrichello 15,086 12 88 Felipe Fraga 15,798 13 81 Arthur Leist 17,948 14 10 Ricardo Zonta 19,804 15 21 Thiago Camilo 20,187 16 90 Ricardo Mauricio 21,694 17 29 Daniel Serra 22,641 18 101 Gianluca Petecof 23,089 19 33 Nelson Piquet Jr 24,062 20 12 Lucas Foresti 26,888 21 0 Caca Bueno 43,659 22 38 Zezinho Muggiati 46,172 23 35 Gabriel Robe 52,599 24 18 Allam Khodair 53,230 25 120 Vitor Baptista 1:04.189 26 95 Lucas Kohl 1:16.025 27 8 Rafael Suzuki 2 Laps 28 51 Atila Abreu 5 Laps

Veja como foi

