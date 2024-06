A dança dos assentos para a temporada de 2025 da Stock Car segue embalada, mesmo em junho. Neste sábado, Daniel Serra anunciou que não seguirá na equipe Eurofarma RC, após seu companheiro de equipe, Ricardo Maurício fazer o mesmo há alguns dias.

O Motorsport.com apurou que Gaetano di Mauro será o sucessor do tricampeão da Stock Car. Ele fará dupla com Felipe Fraga, que substituirá Maurício na próxima temporada.

Vale lembrar que, atualmente, Di Mauro tem o apoio da Valda, empresa de pastilhas que faz parte do ‘guarda-chuva’ da Eurofarma.

ATUALIZAÇÃO

Após a publicação da novidade, a Eurofarma confirmou a notícia dada em primeira mão pelo Motorsport.com.

"Às vésperas de completar 27 anos, o piloto Gaetano di Mauro ganhou de presente o acesso à equipe Eurofarma-RC", diz o comunicado à imprensa. "O piloto, que já corria com a Valda desde o ano passado, marca que também pertence à farmacêutica Eurofarma, em 2025 fará parte da equipe comandada por Rosinei Campos na RC Competições.

'Ainda não estou acreditando, eu sempre desejei isso, eu sempre trabalhei para que esse dia chegasse, e agora é real', disse ele.

A REAPROXIMAÇÃO de Senna e Prost e a TROCA McLaren-Williams: assessora de Ayrton, Betise conta TUDO!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!