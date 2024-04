Segundo colocado na prova sprint da Stock Car Pro Series, realizada nesse sábado, Felipe Massa não conseguiu o mesmo desempenho no GP ArcelorMittal, válido pela terceira etapa da categoria. O piloto da TMG Racing ficou sem direção hidráulica no carro e lutou para cruzar a linha de chegada.

Por conta do problema, o ex-piloto de F1 conseguiu chegar apenas em 15º lugar. Após o fim da corrida, era claro o cansaço de Massa refletindo todo o esforço físico que ele precisou fazer para conseguir concluir a prova e conquistar os 25 pontos que a posição cede.

"Acabou a direção hidráulica, ainda faltava, não sei, doze voltas para acabar a corrida. Tomei um susto porque nunca vi um volante tão pesado na minha vida, fui até para fora da pista. Eu tentei ir até o final não sei como eu aguentei, estou completamente quebrado e alguns pontos são melhores que nada, mas foi uma pena que aconteceu. Eu tinha que ter abandonado, não sei nem como eu não fiz, não sei como eu consegui chegar ao final."

Veja como foi a corrida

