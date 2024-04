Um domingo de recuperação para Dudu Barrichello na corrida principal da terceira etapa da temporada da Stock Car, disputada neste domingo no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. O piloto da Full Time largou na 19ª posição e avançou 10 postos ao longo da prova para terminar em nono.

Em um dia quente em Interlagos, Dudu largou bem e ganhou seis posições na primeira volta. Depois, ficou trocando botões de ultrapassagem com os rivais ao seu redor na pista. Após o pit, fez mais quatro ultrapassagens e terminou na nona posição, em uma corrida extremamente agressiva do piloto do Toyota Corolla #91.

Já o pai Rubens Barrichello teve uma corrida de sobrevivência neste domingo. A equipe reconstruiu o Toyota Corolla #111 durante a noite, após o acidente causado por Gabriel Robe na prova de sábado. Com o carro comprometido, fechou a prova na 19ª posição.

"A corrida foi boa”, disse Dudu. “Como falei no fim de semana inteiro, nosso carro é competitivo. Infelizmente, a gente largou fora de posição por problemas que vocês sabem que aconteceram. Queria citar alguns nomes aqui que têm batalhado de uma forma muito limpa: Enzo Elias, Gabriel Casagrande, Gianluca Petecof, entre outros.”

“É esse é o respeito que a gente precisa ter nessa categoria. Ainda tem muita bateção. Ver esses caras dando o espaço justo. Estou muito feliz, consegui ir para frente, meu carro era bom, os meninos fizeram um pit stop sensacional, então não tenho nada para reclamar. Só sinto muito porque era um fim de semana de muito potencial e largamos fora de posição."

"Temos de sair daqui dando parabéns aos mecânicos da Full Time”, disse Rubinho. “Vi todos os mecânicos dos 4 carros em cima do meu para fazer funcionar. É lindo ver a união no esporte. Na corrida, dei tudo, mas o carro não tinha condições de ter um bom resultado. A gente estava realmente sofrendo com o equilíbrio, não sei se foi por causa da pancada de ontem. De qualquer forma, ficou aquém. Mas o Dudu salvou a alma. E vou te falar, se ele tivesse classificado onde ele deveria, acredito que ele teria um pódio aqui muito facilmente. Até mesmo a vitória."

A próxima etapa para Dudu e Rubens Barrichello na Stock Car está marcada para o fim de semana entre 17 e 19 de maio, em Cascavel, no interior do Paraná. Foi a pista que marcou a primeira vitória de Dudu na categoria no ano passado.

