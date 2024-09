Conhecido por ter uma agenda intensa de provas ao longo do ano em diversas categorias, o piloto da equipe Blau Motorport, Felipe Fraga é daqueles que não perde um desafio em quatro rodas sempre que o tempo permite. Conciliando entre a IMSA e Stock Car o jovem tocantinense - pelo segundo ano consecutivo - enfrentou e venceu a 32ª edição do tradicional Rali dos Sertões.

Ocorrido entre dias 23 a 31 de agosto, o maior Rally das Américas desbravou o interior do Brasil, reunindo máquinas de última geração, além, claro, de pilotos e navegadores de vários países. Nesse ano, de forma inédita, Brasília recebeu a largada e chegada da prova.

Fraga por sua vez, conquistou o título na categoria UTV2 ao lado de Edu Bampi, e contou como foi o desafio pelo interior do Brasil no final do mês de agosto:

“Foi muito bacana, na verdade foi o meu segundo rali, ano passado eu participei e fiquei em sétimo na geral na UTV2 que é a minha categoria, esse ano eu consegui ficar em quinto na geral e ganhar a minha categoria. Foi maravilhoso, uma experiência no Rali dos Sertões eu indico para todo mundo que um dia tiver a chance de ir.”

Diferente de um final de semana na Stock Car, que conta com uma programação previamente estabelecida, desbravar os Sertões é um desafio que exige muito além da capacidade de guiar o carro em locais insólitos, diferente dos principais autódromos do Brasil e do mundo por onde Fraga também é habituado.

“Eu indico para todo mundo que tiver um dia a oportunidade de participar. É um evento muito intenso, muito longo, é como se fosse duas ou três 24 horas de Le Mans ou Daytona, no sentido de cansaço. Você dorme em lugares diferentes, passa por cidades pequenas, se alimenta pouco e dorme pouco. É um desafio mesmo.” Conclui.

Desafio, que o piloto da Blau Motorsport já projeta para 2025, onde novamente vai tentar repetir o feito deste ano, após a vitória na sua categoria. Com um calendário intenso de provas ano a ano, Fraga afirmou que já está a espera do calendário de provas para ver se conseguirá repetir a aventura pelos sertões

“Espero estar lá de novo o ano que vem, vou aguardar sair os calendários da Stock e o que mais tiver para o próximo ano. Foi uma experiência sensacional, que eu pretendo sim, voltar.”

Felipe Fraga e os demais pilotos da Stock Car retornam ao traçado do Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS) neste domingo para corrida principal, que marca a oitava etapa da temporada, a partir das 12h30, com transmissão ao vivo do BandSports, canais SporTV, Motorsport.tv e na Motorsport.tv Brasil.

