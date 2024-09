Na luta pelo título da temporada de 2024 da Stock Car, o piloto da equipe Texaco Racing, Felipe Baptista, termina o sábado no Velopark com motivos para comemorar. Largando na oitava posição, o jovem terminou a prova sprint em segundo lugar, avançando assim na pontuação pelo campeonato.

“Foi uma corrida muito boa, eu fiz uma largada muito boa. A fila da direita aconteceu alguma coisa ali, que eles acabaram ficando para trás, e isso ajudou bastante, fiz o pulo para a quinta posição. Durante a janela de box, consegui também fazer um trabalho excelente na pista. As voltas que eu consegui fazer, enquanto o pessoal que já tinha feito a parada foram muito rápidas, e no trabalho do pit os mecânicos trabalharam extremamente bem. Foi um trabalho completo hoje.” Diz Baptista.

Além disso, o piloto do carro #121, ressaltou as posições obtidas na pista, em uma corrida intensa e com os carros muito próximos o tempo todo. Projetando ganhar mais pontos na prova principal de domingo:

“Largar de oitavo e terminar em segundo foi muito bom, e agora vamos ver o que a gente consegue fazer amanhã. Tentar ir pra cima, quem sabe buscar mais um pódio na temporada, já foram seis em oito etapas. Estou muito animado para quem sabe buscar mais um pódio.” Disse Felipe.

Após a corrida Sprint deste sábado, a Stock Car retorna a pista do Velopark em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, no próximo domingo (8) a partir das 12h30, para sua corrida principal. Com transmissão ao vivo do BandSports, canais SporTV, Motorsport.tv e na Motorsport.tv Brasil.

