A Stock Car Pro Series realizou uma verdadeira maratona neste fim de semana no Velocitta, autódromo situado no interior de São Paulo. Com uma corrida na sexta-feira, a sprint de sábado e outra prova neste domingo, os pontos distribuídos modificaram - e muito - a tabela do campeonato.

Daniel Serra, Gaetano di Mauro e Julio Campos foram os protagonistas, mas as disputas pelas outras posições agitaram a situação de cada um dos concorrentes que já olham a próxima etapa em Goiânia, no último fim de semana de julho.

Veja como ficou a tabela do campeonato (top 10)

Pos. Piloto Pontos 1 Felipe Baptista 451 2 Ricardo Zonta 408 3 Ricardo Maurício 406 4 Felipe Massa 376 5 Bruno Baptista 369 6 Dudu Barrichello 363 7 Enzo Elias 338 8 Gabriel Casagrande 331 9 Rafael Suzuki 329 10 Guilherme Salas 328

Veja como foi a corrida deste domingo

