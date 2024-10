A chuva quis roubar a cena nesta sexta-feira em que a Stock Car Pro Series realizou o treino de classificação para a etapa de El Pinar, no Uruguai, palco da 10ª etapa da temporada de 2024. A sessão contou com um atraso em seu início de 35 minutos, por causa da chuva que assolava a pista.

Alheio a tudo isso, Felipe Fraga foi o grande nome, ao conquistar a sua 12ª pole position da carreira e a primeira de 2024, com 1min22s188, durante o Q3. O líder do campeonato, Felipe Massa, foi o segundo colocado, a 0s302 do campeão de 2016.

A segunda fila da corrida principal deste sábado será formada por Gabriel Casagrande e Dudu Barrichello. A terceira linha será composta por Gaetano di Mauro e Felipe Baptista. Fechando entre aqueles que chegaram ao Q3, Rafael Suzuki e Ricardo Zonta serão os pilotos da quarta fila.

Lucas Foresti, o 12º na classificação, será o pole position da corrida 1 deste sábado.

A chuva que atrasou o início da sessão parou durante o Q1. Com a pista secando com o passar o treino, o trilho seco fez com que alguns dos competidores optassem pelos pneus slick no Q3. A aposta deu certo, com Suzuki e Zonta ficando para trás na etapa decisiva do treino.

Diferentemente do que acontece em uma etapa tradicional da Stock Car, as duas corridas de El Pinar serão realizadas no sábado, com a sprint iniciando às 9h e a principal às 13h40, ambas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Resultado

Pos # Piloto Equipe Q1 1ºG Q1 2ºG Q2 Q3 1 88 Felipe Fraga Blau Motorsport 1:26.769 1:25.558 1:22.188 2 19 Felipe Massa TMG Racing 1:28.727 1:25.570 1:22.490 3 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel 1:28.295 1:25.603 1:22.536 4 91 Eduardo Barrichello Mobil Ale 1:28.185 1:25.792 1:22.964 5 11 Gaetano Di Mauro Cavaleiro Sports 1:29.348 1:25.632 1:23.058 6 121 Felipe Baptista Crown Racing 1:28.317 1:25.733 1:23.652 7 8 Rafael Suzuki TMG Racing 1:28.518 1:25.418 1:24.634 8 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:29.616 1:25.367 1:24.805 9 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 1:28.490 1:25.833 10 111 Rubens Barrichello Mobil Ale 1:27.932 1:25.841 11 28 Enzo Elias Crown Racing 1:28.130 1:25.853 12 12 Lucas Foresti A Mattheis Vogel 1:28.247 1:25.865 13 81 Arthur Leist Full Time Sports 1:28.274 1:25.901 14 4 Julio Campos Pole Motorsport 1:28.023 1:25.959 15 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:28.444 1:26.056 16 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:29.346 1:26.096 17 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:28.918 1:26.120 18 120 Vitor Baptista 1:28.554 1:26.120 19 0 Caca Bueno KTF Sports 1:28.057 1:26.289 20 80 Marcos Gomes KTF Racing 1:27.868 1:26.406 21 33 Nelson Piquet Jr Cavaleiro Sports 1:28.547 22 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1:28.961 23 51 Atila Abreu Pole Motorsport 1:29.380 24 101 Gianluca Petecof Full Time Sports 1:29.636 25 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 1:29.641 26 95 Lucas Kohl Wokin Garra Racing 1:30.005 27 38 Zezinho Muggiati KTF Racing

Veja como foi

