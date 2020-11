Depois de um sábado movimentado nas pistas de Goiânia, a Stock Car volta ao autódromo do Centro-Oeste brasileiro para a realização da 11ª etapa da temporada 2020 que, diferente de ontem, conta com duas corridas. E no treino classificatório que definiu o grid de largada para a primeira prova do domingo, a pole ficou com Allam Khodair.

No sábado, enquanto Gui Salas largou na pole position, Ricardo Maurício apostou em uma estratégia de parada arriscada da equipe Eurofarma e assumiu a ponta assim que a janela de pits fechou e, apesar de alguma tensão no final com relação ao combustível, não foi desafiado pelos rivais e terminou com a vitória da 10ª etapa.

Thiago Camilo segue na ponta após a prova do sábado, fazendo uma grande prova de recuperação ao sair de 21º para terminar em 10º. No momento, ele tem 233 pontos contra 223 de Ricardo Maurício e 212 de Daniel Serra. Ainda vivos na disputa, Rubens Barrichello, com 208 e Ricardo Zonta e Cesar Ramos com 198 cada vem um pouco mais atrás.

Lembrando que após as corridas deste domingo os descartes serão aplicados na classificação, para que os pilotos cheguem à grande final em Interlagos sabendo exatamente o que precisam fazer na luta pelo título.

Na primeira parte da classificação, Diego Nunes terminou na ponta, marcando 01min28s215, seguido de Rubens Barrichello, que ficou a apenas 0s025 e Denis Navarro completou o Top 3, a 0s091. Fechando as cinco primeiras colocações, Allam Khodair e Bruno Baptista.

Líder e vice-líder do campeonato, Thiago Camilo e Ricardo Maurício ficaram de fora na disputa pela pole, largando 19º e 16º, respectivamente. Cesar Ramos também ficou de fora, garantindo apenas a 22ª posição. Já Daniel Serra e Ricardo Zonta se juntaram a Barrichello na luta pela pole.

Na última parte da sessão, Allam Khodair marcou 01min27s998 e não foi superado por nenhum dos rivais, fazendo a pole position para a corrida 1 do domingo. Ele terá ao seu lado Guilherme Salas. Diego Nunes, Bruno Baptista e Julio Campos completam o Top 5.

A Stock Car volta à pista de Goiânia para as corridas da 11ª etapa da temporada 2020 ainda neste domingo. A primeira prova começa às 11h e a segunda logo em seguida, às 11h55. Você acompanha toda a ação no SporTV2.

Confira o grid de largada para a Corrida 1 do domingo da Stock em Goiânia:

Pos. No. Name Team Model Best lap Diff. 1 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:27.998 - 2 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:28.107 0.109 3 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:28.196 0.198 4 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:28.207 0.209 5 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:28.214 0.216 6 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 1:28.219 0.221 7 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:28.272 0.274 8 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:28.308 0.310 9 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 1:28.339 0.341 10 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:28.375 0.377 11 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:28.385 0.387 12 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:28.468 0.470 13 110 Felipe Lapenna Vogel Motorsports Cruze 1:28.592 0.594 14 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:28.645 0.647 15 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:28.729 0.731

Eliminados na primeira parte:

Pos. No. Nome Equipe Modelo Melhor Volta 16 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:28.577 17 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:28.584 18 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:28.597 19 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:28.637 20 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:28.718 21 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:28.725 22 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:28.763 23 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 1:28.812 24 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1:29.032 25 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:30.584

